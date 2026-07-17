Rita Ora shijon pushimet në Spanjë, relaksohet në Mesdhe mes angazhimeve të turneut veror
Rita Ora ka gjetur pak kohë për t’u relaksuar mes angazhimeve të shumta të turneut të saj veror në Evropë.
Këngëtarja me origjinë shqiptare po shijon pushimet në bregdetin mesdhetar të Spanjës, ku është fotografuar duke u freskuar në det gjatë valës së të nxehtit.
Artistja 35-vjeçare tërhoqi vëmendjen me një palë bikini dyngjyrëshe me printime kafshësh, të cilat i kombinoi me një shami të kuqe që mbulonte flokët gjatë notit shkruan DailyMail.
Rita u shfaq në formë të shkëlqyer fizike, ndërsa po shijonte momentet e qeta larg skenës.
Pushimi vjen pas një periudhe intensive koncertesh në vende të ndryshme të Evropës.
Fundjavën e kaluar, ajo ishte planifikuar të performonte në Festivalin Gozo në Maltë, por koncerti i saj u anulua për shkak të një stuhie të fortë që dëmtoi pajisjet muzikore.
Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Rita u kërkoi falje fansave, duke shpjeguar se shfaqja nuk mund të zhvillohej pasi pajisjet e saj mbetën në skenë gjatë stuhisë dhe u dëmtuan plotësisht.
Pas ndalesës në Spanjë, këngëtarja do të vazhdojë turneun e saj veror me koncerte të planifikuara në Zvicër, Austri, Finlandë dhe Hungari. /Telegrafi/