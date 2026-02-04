Rita Ora reagon pasi kënga e saj romantike "Tokyo Karaoke" kushtuar bashkëshortit të saj Taika Waititi, u publikua pa pëlqimin e saj
Rita Ora ka reaguar publikisht pasi një këngë e dedikuar bashkëshortit të saj, regjisorit Taika Waititi, ka rrjedhur në internet.
Këngëtarja 35-vjeçare kishte lënë të kuptohej muajin e kaluar se albumi i saj i katërt do të publikohet këtë vit, teksa ndau një shënim të shkruar me dorë ku lexohej “album 4”, shoqëruar me mbishkrimin: “2026 do të jetë një vit i mirë”.
Kënga në fjalë, e titulluar “Tokyo Karaoke”, u publikua pa paralajmërim në internet dhe përmban vargje të frymëzuara nga udhëtimi i Ritës në Japoni, aty ku ajo ra në dashuri me regjisori 50-vjeçar, shkruan DailyMail.
Sipas “The Sun”, kënga ishte menduar fillimisht të ishte pjesë e albumit të saj të tretë, “You & I”, dhe përfshin vargje emocionale që flasin për pasiguri, dashuri dhe mbështetje reciproke.
“I always talked myself out of love like I was never really good enough. Now when I’m down, you always lift me up. Slow kiss this cherry blossom lipstick off. So pour it up, this night is for us”, janë disa nga vargjet e këngës që kanë tërhequr vëmendjen e fansave.
Rita reagoi ndaj rrjedhjes së këngës përmes Instagramit, ku publikoi një ‘screenshot’ nga një faqe fansash që kishte shpërndarë linkun e këngës.
Duke e marrë me sportivitet situatën, ajo iu drejtua ndjekësve duke thënë: “Me sa duket, rrjedhjet ende ekzistojnë. Fatmirësisht, kjo është një këngë që e dua shumë. Kështu që shijojeni. Faleminderit atij që e ka publikuar”.
Ky reagim vjen pak kohë pasi Rita ka folur hapur edhe për jetën e saj familjare, duke e cilësuar si një “hapje sysh” përvojën e të qenit njerkë e fëmijëve të bashkëshortit të saj.
Këngëtarja u bë njerkë e vajzave të Taika Waititit, Te Kāinga o te Hinekāhu, 13 vjeçe, dhe Matewa Kiritapu, nëntë vjeçe, pasi çifti u martua në vitin 2022.
Në një rrëfim të rrallë për jetën private, Rita tregoi se ky rol i ri i ka ndryshuar perspektivën për jetën. Ajo tha për “The Sun” se e sheh këtë përvojë si diçka të lehtë, por shumë domethënëse, pasi e ka ndihmuar të kuptojë se ka shumë më tepër në jetë sesa shqetësimet e momentit.
“Është vërtet e lehtë. Zgjohemi, ushtrohemi bashkë, fëmijët vrapojnë në pistat e fitnesit, është një aktivitet familjar. Duhet ta pranoj që ka qenë një hapje e madhe sysh për të kuptuar se ndonjëherë ka më shumë në jetë sesa ajo për të cilën shqetësohesh në atë çast. Kam kuptuar se ekziston shumë më tepër, dhe kjo përvojë ma ka dhënë pikërisht këtë ndjesi”, u shpreh ajo.
Taika Waititi ka dy vajza nga martesa e tij e mëparshme me producenten Chelsea Winstanley, nga e cila u nda në vitin 2018, pas shtatë vitesh martesë.
Rita dhe Taika nisën lidhjen e tyre romantike në mars të vitit 2021, ndërsa në gusht të po atij viti dolën publikisht si çift. Përpara se të bëheshin partnerë, ata kishin qenë miq të ngushtë për rreth pesë vite. /Telegrafi/