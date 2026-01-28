Rita Ora merr vëmendjen me dukjen atraktive nga koncerti në Alpet e Austrisë
Rita Ora ka tërhequr vëmendjen në rrjetet sociale të hënën, teksa është shfaqur vetëm me të brendshme në disa fotografi provokuese të publikuara në Instagram, duke vënë në pah linjat e saj të tonifikuara.
Këngëtarja 35-vjeçare ka pozuar përpara pasqyrës e veshur me një sytjena të zezë dhe pantallona të shkurtra në të njëjtën ngjyrë, duke treguar formën e saj fizike në super formë.
Përveç këtyre imazheve, Rita ka ndarë edhe disa fotografi nga prapaskenat, teksa po përgatitej për koncertin e saj të së dielës mbrëma në Austri.
Foto: Rita Ora/Instagram
Gjatë performancës në qytetin alpin të Kitzbühel, këngëtarja e hitit “How We Do” dhuroi një shfaqje mjaft të guximshme, që la pak vend për imagjinatë.
Ajo u shfaq në skenë e veshur me një catsuit ngjyrëjeshile me stil edgy, mbi të cilin kishte kombinuar një korse të zezë PVC, duke i dhënë paraqitjes një pamje edhe më provokuese.
Flokët e gjatë biondë i kishte stiluar me kaçurrela të rregullta dhe gërsheta të vogla që i binin pas shpine, ndërsa në mbishkrimin e fotografive shkroi: “Faleminderit që më pritet… ps, mbrojini gërshetat me çdo kusht.”
Ky publikim vjen pak kohë pasi Rita Ora foli hapur për fuqizimin e grave dhe ambiciet e saj përtej muzikës, gjatë Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Detit të Kuq, muajin e kaluar.
Në eventin “Women in Cinema” në Xheda të Arabisë Saudite, ajo deklaroi për DailyMail se vazhdon të jetë “vazhdimisht duke mësuar” dhe duke “thyer kufijtë”.
Duke shpjeguar pse nuk dëshiron ta kufizojë veten vetëm si muzikante, Rita u shpreh se shumë njerëz priren ta shohin veten vetëm në një kategori, gjë që sipas saj nuk është e nevojshme.
“E shoh veten si një fillestare çdo ditë, sepse jam gjithmonë duke mësuar. Nuk duhet të hysh kurrë në një dhomë duke menduar se nuk ke fuqi, sepse e ke”, tha ajo.
Këngëtarja shtoi se personi që e frymëzon më së shumti është nëna e saj, por përmendi edhe figura të tjera ikonike si Madonna, Blondie dhe Cher, gra që kanë bërë më shumë se një gjë në karrierën e tyre. Sipas Ritës, pikërisht thyerja e këtyre kufijve është ajo që e frymëzon më shumë.
Rita Ora tashmë e ka zgjeruar ndjeshëm karrierën e saj përtej muzikës, duke qenë e angazhuar në televizion si gjyqtare dhe trajnere në programe të njohura si “The Voice UK”, “The X Factor” dhe “The Masked Singer” në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA.
Po ashtu, ajo ka luajtur role edhe në filma si “Kung Fu Panda: Dragon Knight” dhe në serinë “Fifty Shades”.
Në anën tjetër, ajo ka një portofol të gjerë bashkëpunimesh reklamuese, që përfshin modën, bukurinë, pijet dhe industrinë e argëtimit, me marka të njohura si Adidas, Primark, Escada, Rimmel, Próspero Tequila dhe Coca-Cola Zero Sugar.
Sipas të dhënave më të fundit financiare, Rita Ora po gjeneron miliona nga kontratat televizive, muzika dhe fushatat fitimprurëse reklamuese.
Dokumentet e depozituara së fundmi nga kompanitë e saj, Ora Live dhe Ora Multi Services, tregojnë se ajo ka realizuar rreth 5.5 milionë euro fitim brenda një viti, që përkthehet në afërsisht 15 mijë euro në ditë, deri në muajin prill. Kjo shumë është më shumë se dyfish krahasuar me fitimin prej rreth 2.6 milionë eurosh të vitit paraprak.
Kompanitë menaxhojnë muzikën, turnetë, angazhimet televizive dhe aktivitetet e tjera të Ritës, duke reflektuar rritjen e vazhdueshme të të ardhurave dhe suksesin e saj në disa fusha njëkohësisht. /Telegrafi/
