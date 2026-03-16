Real Madridi ka bërë publike listën e lojtarëve të ftuar për ndeshjen kthyese ndaj Manchester Cityt, në kuadër të raundit të 16-të të Ligës së Kampionëve.

Gjiganti spanjoll ka avantazh të madh pas fitores 3-0 në “Santiago Bernabeu”, ndërsa ka marrë lajmin e madh që tre yje janë rikthyer dhe plotësisht gati për të luajtur ndaj “Qytetarëve”.

Kylian Mbappe, Jude Bellingham dhe Alvaro Carreas që munguan në ndeshjen e fundit janë përfshirë në listën e Alvaro Arbeloas për sfidën e të martës.

Lista e plotë:

Portierë: Courtois, Lunin, Gonzalez

Mbrojtës: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Garcia, Rudiger, Huijsen, Aguado, Rivas

Mesfushorë: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Cestero, Angel, Palacios, Thiago

Sulmues: Vinicius, Mbappe, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.

Kujtojmë, përballja e zjarrtë zhvillohet të martën prej orës 21:00 në "Etihad".

