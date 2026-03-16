Rikthehen Mbappe e Bellingham, Real Madridi publikon listën e lojtarëve ndaj Man Cityt
Real Madridi ka bërë publike listën e lojtarëve të ftuar për ndeshjen kthyese ndaj Manchester Cityt, në kuadër të raundit të 16-të të Ligës së Kampionëve.
Gjiganti spanjoll ka avantazh të madh pas fitores 3-0 në “Santiago Bernabeu”, ndërsa ka marrë lajmin e madh që tre yje janë rikthyer dhe plotësisht gati për të luajtur ndaj “Qytetarëve”.
Kylian Mbappe, Jude Bellingham dhe Alvaro Carreas që munguan në ndeshjen e fundit janë përfshirë në listën e Alvaro Arbeloas për sfidën e të martës.
Lista e plotë:
Portierë: Courtois, Lunin, Gonzalez
Mbrojtës: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Carreras, Garcia, Rudiger, Huijsen, Aguado, Rivas
Mesfushorë: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Cestero, Angel, Palacios, Thiago
Sulmues: Vinicius, Mbappe, Gonzalo, Brahim, Mastantuono.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 16, 2026
Kujtojmë, përballja e zjarrtë zhvillohet të martën prej orës 21:00 në “Etihad”./Telegrafi/