Rikthehen akuzat për abuzim seksual me të mitur ndaj Michael Jackson, dalin foto të reja në publik
Muzikanti amerikan Michael Jackson u akuzua pas vdekjes për abuzim seksual. Katër persona nga familja Casio kanë ngritur një padi në gjykatën federale në Los Angeles për përdhunim dhe trafikim fëmijësh.
Anëtarët e familjes Casio kanë qenë miq të mirë të Jacksonit për shumë vite. Babai i tyre punonte si hotelier dhe kështu u takua dhe zhvilloi një marrëdhënie të ngushtë me Michael Jacksonin. Ai kalonte pushimet me ta dhe qëndronte rregullisht në shtëpinë e tyre.
Padia thotë se muzikanti i ka frikësuar dhe abuzuar fëmijët - Dominic, Edward, Aldo dhe Marie-Nicole - për vite me radhë. Një marrëveshje e mëparshme me Pasurinë e Michael Jackson, e cila rregullonte detyrimet e konfidencialitetit dhe përfshinte miliona dollarë, ishte, sipas familjes, një marrëveshje e paligjshme për të mbuluar abuzimin seksual.
The complaint states that Jackson, who died in 2009, 'brainwashed' the Cascio children and made them sign 'deceptive' contracts to keep them quiet. Lawyers for Jackson's estate have previously dismissed the claims as a 'desperate money grab' and pointed out that the Cascio family were supportive of Jackson for years. Now 39, Dominic told the Daily Mail revisiting the image is deeply unsettling. 'I can only imagine the face had to do with what I had experienced at the moment,' he said – a time, he suggests, where fear and confusion were already beginning to surface.
Pasuria e Michael Jackson i referohet pronës dhe çështjeve ligjore të Michael Jackson, të cilat menaxhohen nga John Branca dhe John McClain pas vdekjes së tij. Anëtarët e familjes Casio deklarojnë se pas psikoterapisë e kuptuan se çfarë u ndodhi dhe nuk duan më të heshtin.
“Michael Jackson ishte një ngacmues serial i fëmijëve që drogonte, përdhunonte dhe abuzonte seksualisht me secilin prej paditësve për më shumë se një dekadë. Ai filloi të abuzonte me disa prej tyre kur ishin shtatë ose tetë vjeç”, thuhet ndër të tjera në padi.
Abuzimi dyshohet se ka ndodhur gjatë disa viteve në vitet 1990 në vende të ndryshme anembanë botës, përfshirë fermën Neverland të Jacksonit.
"Michael gjithmonë u thoshte atyre: 'Ky është sekreti ynë. Ne kemi një dashuri të fshehtë. Askush nuk mund ta dijë për këtë'", tha Howard King, avokati i familjes, për Bild.
Daily Mail ka publikuar foto të papara më parë me anëtarë të familjes Casio. Ndër të tjera, ai është fotografuar me Dominic Casio të ulur në prehër. /Telegrafi/