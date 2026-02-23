Rihanna shfaq stil minimalist në darkën pas festës së ditëlindjes së saj të 38-të
Rihanna u shfaq shumë e thjeshtë teksa doli për një darkë vonë në Giorgio Baldi në Santa Monica, vetëm disa ditë pas festës surprizë që partneri i saj, ASAP Rocky, i organizoi për ditëlindjen e saj të 38-të.
Këngëtarja veshi një pallto të madhe me lesh artificial mbi një bluzë me kapuç të zi dhe pantallona të vrapimit, duke e kombinuar me këpucë sportive të bardha dhe syze elegante.
Grim i lehtë dhe flokët e saj me onde të lirshme plotësuan pamjen e saj të thjeshtë, ndërsa shijonte darkën pa ASAP Rocky, emri i vërtetë i të cilit është Rakim Mayers, shkruan DailyMail.
Çifti ka qenë në qendër të spekulimeve për martesë që nga viti i kaluar, pasi Rihanna i referohej atij si “burri i saj i dashur”, ndërsa ai e përshkruante atë si “gruan e tij”. Ata janë së bashku që nga viti 2020 dhe kanë tre fëmijë: RZA, tre vjeç, Riot, dy vjeç, dhe Rocki, pesë muaj.
Spekulimet u ndezën edhe më shumë nga videoklipi i këngës “DMB” të vitit 2022, ku Rihanna shihej me fustan nusërie të kuq dhe ASAP Rocky mbante grila me mbishkrimin “Martohu me mua”, ndërsa ajo mbante uniformë me “Po”. Në këngë, reperi e quan biznesmenen miliardere “engjëllin” dhe “perëndeshën” e tij.
Fansat përdorën rrjetet sociale për të diskutuar nëse çifti i famshëm është martuar apo jo, duke theksuar se ndoshta duan të mbajnë jetën private larg syve të publikut. Një përdorues shkroi: “Ndonjëherë të famshmit duan të mbajnë diçka për vete, ndoshta?”
Ky moment i pamjeve të Rihannës erdhi pas performancës rekord të Bad Bunny në pjesën e parë të Super Bowl, e cila arriti 135.4 milionë shikues globalë, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të Kendrick Lamar me 133.5 milionë. /Telegrafi/