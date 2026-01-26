Rihanna duket plot stil në Paris, shoqëruar nga ASAP Rocky gjatë Javës së Modës
Rihanna tregoi stilin e saj të relaksuar dhe të rafinuar teksa shijoi një mbrëmje në Paris me të dashurin e saj, ASAP Rocky, gjatë Javës së Modës.
Këngëtarja 37-vjeçare rrallë gabon kur bëhet fjalë për modën, dhe e diela nuk ishte përjashtim, pasi çifti u nis drejt klubit Silencio për një mbrëmje në kryeqytetin francez.
Rihanna zgjodhi një fustan të zi me dekolte dhe një dizajn të veçantë, ndërsa u largua nga hoteli George V, shkruan DailyMail.
Më herët, ata kishin darkuar në restorantin luksoz Siena, ku Rihanna kombinoi një fustan maksi gri me një bluzë me kapuç dhe një çantë klasike Dior, ndërsa mbante në dorë modelin Diorissimo të bardhë nga viti 2003.
ASAP shfaqi gjithashtu sensin e tij të guximshëm për modën, duke veshur përsëri një pallto të dallueshme që kishte përdorur pak ditë më parë pas performancës në Saturday Night Live.
Çifti, i lidhur që nga viti 2020, janë prindër të tre fëmijëve: RZA, Riot Rose dhe Rocki Irish, të cilën e mirëpritën në shtator të vitit 2025. /Telegrafi/