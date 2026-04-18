Reperi Tory Lanez po padit sistemin e burgjeve të Kalifornisë për 100 milionë dollarë pasi u ther me thikë 16 herë
Reperi kanadez Tory Lanez po padit sistemin e burgjeve të Kalifornisë, duke thënë se ai nuk duhej të ishte vendosur kurrë në të njëjtën qeli me një të burgosur që e goditi me thikë 16 herë vitin e kaluar.
Lanez, 33 vjeç, emri i vërtetë i të cilit është Daystar Peterson, ka ngritur një padi federale duke kërkuar 100 milionë dollarë dëmshpërblim nga Departamenti i Korrektimeve dhe Rehabilitimit i Kalifornisë dhe nga drejtori e rojet e burgut Tehachapi, ku ai ishte i vendosur.
Padia pretendon se ai është therur 16 herë në shpinë, bust, kokë dhe fytyrë në atë që përshkruhet si një "sulm i paprovokuar që kërcënonte jetën" i kryer nga i burgosuri Santino Casio duke përdorur një thikë të improvizuar, të ashtuquajturin "shank". Siç qëndrojnë gjërat, Lanez pësoi një kolaps të mushkërive dhe u desh të transportohej me helikopter në spital.
Lanez po vuan një dënim me 10 vjet burg për të shtënat me armë ndaj yllit të hip-hopit Megan Thee Stallion, të cilën e plagosi në këmbë pas një gjyqi dramatik dhe shumë të publikuar në vitin 2022 në Los Angeles.
Autoritetet e burgut pretendojnë se ai u sulmua më 12 maj 2025 nga Casio, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm për vrasje të shkallës së dytë dhe tentativë vrasjeje të shkallës së parë. Casio ishte dënuar më parë në vitin 2008 për sulm ndaj një të burgosuri me një armë vdekjeprurëse dhe në vitin 2018 për prodhimin e një arme vdekjeprurëse.
Padia thotë se vendimi për ta vendosur Casion në të njëjtën qeli me Petersonin duhet të jetë njohur si rrezik. Gjithashtu pretendohet se reagimi i rojeve ishte i ngadaltë dhe se nuk u përdorën masa të posaçme, të tilla si granata zhurmuese ose bomba tymi, për të ndaluar Casion. Ajo thekson se institucionet vendosën t'i vendosnin ata së bashku pavarësisht statusit të famshëm të reperit, gjë që e bëri atë një shënjestër.
Nuk ka të dhëna që Casio të jetë ndjekur penalisht për këtë sulm. Avokati që e përfaqësonte më parë nuk iu përgjigj mesazheve që kërkonin koment në atë kohë.
Lanez u transferua në një burg tjetër, Koloninë e Burrave të Kalifornisë në Qarkun San Luis Obispo, pas sulmit.
Padia pretendon më tej se të pandehurit sekuestruan në mënyrë të paligjshme fletoret e tij me poezi dhe tekste të pabotuara, të cilat ai pretendon se kanë vlerë të konsiderueshme tregtare në të ardhmen, dhe se ata refuzojnë t'i kthejnë ato.
Kur u pyet për koment, zëdhënësi i Departamentit të Korrektimeve, Ike Dodson, tha se institucioni nuk i reklamon çështjet në pritje. Informacioni në lidhje me ngritjen e padisë u publikua për herë të parë nga TMZ.
Në dhjetor 2022, Lanez u shpall fajtor për tre krime: sulm me armë zjarri gjysmëautomatike, posedim të një arme të mbushur dhe të paregjistruar në një automjet dhe qitje me armë nga pakujdesia e rëndë. Një gjykatë e Kalifornisë e rrëzoi apelin e tij në nëntor.
Megan, emri i vërtetë i së cilës është Megan Pete, dëshmoi në gjyq se në korrik 2020, pasi ato dolën nga një festë në shtëpinë e Kylie Jenner në Hollywood Hills, Lanez qëlloi me armë drejt këmbëve të saj dhe i bërtiti të kërcente ndërsa ajo largohej nga fuoristrada me të cilën po udhëtonin.
Copëza plumbi iu hoqën kirurgjikisht nga të dyja këmbët e saj. Vetëm disa muaj pas incidentit ajo zbuloi publikisht se Lanez ishte autori i vrasjes.
Lanez, një kanadez 32-vjeçar, filloi të publikonte mixtapes në vitin 2009 dhe ka parë një rritje graduale të popullaritetit, duke siguruar albume për shtëpi diskografike të mëdha, dy prej të cilave arritën në 10 vendet e para në listat e Billboard. /Telegrafi/