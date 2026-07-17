Reperi misterioz Lonely publikon këngën e re “Bebe”, pas nënshkrimit me labelin VVS
Reperi në ngjitje Lonely ka sjellë projektin e tij më të ri muzikor, të titulluar “Bebe”, i cili tashmë është publikuar në platformën YouTube.
Publikimi vjen menjëherë pasi artisti nënshkroi kontratë me labelin VVS, duke shënuar një hap të rëndësishëm në karrierën e tij muzikore.
“Bebe” është një projekt i realizuar tërësisht nga vetë artisti, i cili ka shkruar tekstin e këngës, ndërsa është kujdesur edhe për producimin e beat-it. Videoklipi është vizualizuar nga Sibo Graphic, duke i dhënë projektit një identitet modern dhe të veçantë.
Përveç stilit të tij muzikor, Lonely vazhdon të tërheqë vëmendje edhe me paraqitjen e tij unike. Reperi nuk e ka zbuluar ende fytyrën para publikut dhe në çdo paraqitje shfaqet me maskë, element që tashmë është kthyer në shenjën e tij dalluese.
Me stilin misterioz dhe qasjen e veçantë artistike, Lonely po synon të krijojë një identitet të fortë në skenën shqiptare të hip-hopit, ndërsa “Bebe” pritet të jetë një tjetër projekt që do të tërheqë vëmendjen e publikut. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be