Rendi i performancave në finalen e Eurovisionit është shpallur dhe në internet qarkullojnë teori se fitorja po manipulohet
Eurovision ka shpallur rendin e performancave në finalen, e cila do të mbahet të shtunën në Vjenë, dhe kjo është pasuar nga teoritë se fitorja po manipulohet për Finlandën.
Danimarka hap garën në finale, e ndjekur nga Gjermania, pastaj Izraeli, Belgjika dhe Shqipëria. Kur bëhet fjalë për vendet fqinje - Serbia do të paraqitet në vendin e nëntë, dhe Kroacia në vendin e 13-të.
Vendi pritës, Austria, do të performojë e fundit dhe tifozët e konkursit e përshkruan këtë renditje performancash si shumë të diskutueshme menjëherë pas njoftimit.
Konkretisht, që nga fitorja në garën kombëtare, Finlanda shquhet si favorite sipas agjencive të basteve, dhe në rrjetet sociale ata besojnë se pozicioni i saj i 17-të në finale është një tjetër provë se organizatorët po përpiqen ta "rregullojnë" fitoren e tyre.
Me kalimin e viteve, shikuesit e konkursit kanë zhvilluar teori se si rendi i prezantimit në finale ndikon në rezultatin përfundimtar dhe vendosjen në renditje. Kjo është arsyeja pse në Reddit kishte teori se Bashkimi Evropian i Transmetimeve e kishte "kthyer" qëllimisht Gjermaninë në renditje sepse të tjerët do të performonin.
Ka edhe komente se Finlanda është e favorizuar.
"Po, është e qartë se EBU dëshiron që Finlanda të fitojë", "Ata thjesht po bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të siguruar që Finlanda të fitojë, apo jo?", shkruan ata në Reddit.
Kur bëhet fjalë për agjencitë e basteve, ato u japin finlandezëve shansin më të mirë për të fituar, të ndjekura nga Australia, Greqia, Izraeli dhe Rumania. /Telegrafi/