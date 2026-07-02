Rekord i ri në Zvicër, shoferët kaluan mbi 68’000 orë në kolonë në autostrada gjatë vitit 2025
Rrugët e Zvicrës janë gjithnjë e më shumë të ngarkuara. Sipas të dhënave të Zyrës Federale të Rrugëve (ASTRA), viti 2025 shënoi një rekord historik: shoferët humbën rreth 68’000 orë si pasojë e autostradave dhe rrugëve nacionale të bllokuara nga kolonat.
Kjo është një rritje e ndjeshme krahasuar me vitet e mëparshme.
Shkak i kolonave nuk janë punimet apo aksidentet. Sipas autoriteteve, mbi 85 për qind e orëve të kaluara në kolona shkaktohen nga e ashtuquajtura mbingarkesë e trafikut - thjesht ka shumë automjete në të njëjtën kohë për kapacitetin ekzistues të rrugëve.
Pikat më kritike mbeten akset rreth Zürichut dhe rajonit të Gjenevës, tuneli i Gotthardit dhe segmente të ndryshme të autostradës A1.
Kolonat nuk u marrin shoferëve vetëm kohë - ato i kushtojnë ekonomisë zvicerane miliarda franga në vit nga humbja e produktivitetit dhe vonesat në transportin e mallrave.
Shifrat e vitit 2025 pritet të ringjallin debatin politik për zgjerimin e autostradave dhe projektet e mëdha të infrastrukturës, me të cilat qeveria kërkon të gjejë ekuilibrin mes ndërtimit të rrugëve të reja dhe forcimit të rrjetit hekurudhor. /Telegrafi/