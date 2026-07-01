Argeta sjell shijet e botës: Argeta Mexico dhe Argeta India
Bota në të cilën jetojmë është më e lidhur se kurrë më parë dhe shijet nga kultura të ndryshme tashmë janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Të frymëzuara nga disa prej kuzhinave më të njohura në botë, Argeta prezanton linjën e re me edicion të limituar “World Flavors”, duke sjellë dy eksperienca unike shijesh si Argeta Mexico dhe Argeta India.
Me produktet e reja, Argeta e kthen çdo kafshatë në një udhëtim të vogël kulinar dhe është krijuar për të gjithë ata që duan të eksplorojnë shije të guximshme dhe shumë më ndryshe.
Argeta Mexico kombinon pashtetën e njohur të pulës Argeta me erëza autentike të frymëzuara nga kuzhina meksikane. Shija pikante e chili-t dhe paprika e kuqe e ëmbël krijojnë një eksperiencë intensive dhe plot karakter, duke sjellë frymën e Meksikës.
Nga ana tjetër, Argeta India sjell aromat karakteristike të kuzhinës indiane. E pasuruar me erëza curry, ajo ofron një kombinim të pasur dhe aromatik që sjell një eksperiencë krejtësisht ndryshe në çdo kafshatë.’
Linja me edicion të limituar “World Flavors” është krijuar për të gjithë aventurierët kulinarë që dëshirojnë më shumë shije, eksperiencë dhe larmi në përditshmëri.
Shijet e reja tashmë gjenden në pikat më të afërta të shitjes, ndaj mos humbisni mundësinë për të përjetuar një aventurë unike kulinare.
Shijoni botën në një pjesë buke me pashtetën tuaj të preferuar Argeta.
Mos harroni të vizitoni edhe faqen e Argeta- s [argeta.com](https://www.argeta.com) për shumë receta të bukës.