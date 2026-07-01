Gjendet pa shenja jete i riu që u raportua se kishte hyrë në Liqenin e Batllavës
I riu 25 vjeçar që ishte raportuar i zhdukur pasi kishte hyrë në Liqenin e Batllavës të martën është gjetur pa shenja jete.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin, Vëllazërim Qerimi nga Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK), i cili bëri të ditur se trupi i pajetë i viktimës është lokalizuar gjatë operacionit të kërkim-shpëtimit.
"E kanë gjetur viktimën pa shenja jete. Tani janë duke u marrë me procedurat e tjera", ka deklaruar Qerimi.
Pas gjetjes së trupit, në vendin e ngjarjes po zhvillohen procedurat e parapara nga autoritetet kompetente, ndërsa rrethanat e plota të rastit pritet të sqarohen pas hetimeve.
Edhe në faqen zyrtare të FSK-së është bërë e ditur se pas dy ditë kërkimesh ekipet e kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, kanë arritur të gjejnë trupin e pajetë të personit të zhdukur dje në Liqenin e Batllavës me inicialet L.R.
“FSK gjenë trupin e pajetë të personit të zhdukur në liqenin e Batllavës. Pas dy ditë kërkimesh ekipet e kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, kanë arritur të gjejnë trupin e pajetë të personit të zhdukur dje në Liqenin e Batllavës me inicialet L.R. I gjithë operacioni është realizuar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, strukturat komunale të komunës së Podujevës dhe shoqatat e kërkim shpëtimit”, thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se pas evakuimit të viktimës trupi i pajetë i është dorëzuar Mjekësisë Ligjore dhe Policisë së Kosovës për procedurat e mëtejme. /Telegrafi/