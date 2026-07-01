Çifti i ri nga Zvicra zhvendoset në Kosovë dhe hap kamping familjar: "Nuk jemi penduar asnjë ditë"
Një çift i ri, që deri vonë jetonte dhe punonte në Zvicër, ka vendosur ta ndërtojë jetën e tij në Kosovë, duke realizuar ëndrrën për të hapur një kamping familjar në mes të natyrës.
Lora, 23 vjeçe, së bashku me bashkëshortin dhe djalin e tyre, u zhvendosën në Kosovë pasi vendosën t'i japin një drejtim të ri jetës së tyre. Në një pronë të familjes, ata ngritën një kamping që sot mirëpret vizitorë nga vende të ndryshme.
Në një intervistë për median zvicerane 20 Minuten, Lora thotë se vendimi për t'u larguar nga Zvicra nuk ka qenë aspak i lehtë, por se nuk janë penduar asnjëherë.
"Nuk jemi penduar asnjë ditë," shprehet ajo, duke shtuar se jeta në Kosovë u ka sjellë më shumë qetësi dhe kohë me familjen.
Sipas saj, djali i tyre po rritet në një mjedis të shëndetshëm, pranë gjyshërve dhe natyrës, gjë që e konsiderojnë një nga përfitimet më të mëdha të këtij vendimi.
Familja ka investuar shumë punë për ta kthyer tokën në një kamping modern. Ata kanë ndërtuar vetë infrastrukturën, duke përfshirë rrjetin e ujit, energjinë elektrike dhe kanalizimet. Sot kampingu ofron vende për kampistë, shtëpiza për akomodim dhe një shtëpi prej druri të përshtatur edhe për persona me aftësi të kufizuara.
Edhe pse fitimet aktualisht investohen kryesisht në zgjerimin e kampingut, Lora thotë se interesi i vizitorëve është inkurajues dhe se janë të bindur se kanë marrë vendimin e duhur.
Historia e tyre është bërë virale në Zvicër, duke dëshmuar se për disa familje të reja, kthimi në Kosovë nuk është vetëm një zgjedhje emocionale, por edhe një mundësi për të ndërtuar një jetë dhe një biznes të suksesshëm./Telegrafi.