Shtrenjtohet benzina për 1 cent, MINTI publikon çmimet e reja
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat kanë hyrë në fuqi sot në ora 10:00.
Sipas vendimit të MINT-it, çmimet maksimale të lejuara për derivate janë: Nafta (dizel): 1.39 euro/litër, Benzina: 1.36 euro/litër dhe Gasi: 0.68 euro/litër
Këto çmime janë bazuar në vendimin e ministrisë të datës 04.06.2026 për përcaktimin e çmimeve maksimale të lejuara për derivatet e naftës.
Rritja e çmimeve vjen në kuadër të përditësimeve periodike të tregut të derivateve në Kosovë. /Telegrafi/
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