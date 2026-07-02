Në lagjen Emshir, në rrugën “Dervish Hima”, ofrohet për shitje lokali me sipërfaqe 260m², i vendosur në objektin e ndërtuar nga Lesna. Me lokacion në një zonë të zhvilluar dhe me qasje të lehtë në shërbime të ndryshme, kjo pronë paraqet mundësi të mirë për biznese që kërkojnë hapësirë funksionale në Prishtinë.
Lokali ka organizim praktik dhe përbëhet nga dy hapësira të shfrytëzueshme, një banjo dhe një tualet. Kjo ndarje e bën të përshtatshëm për veprimtari të ndryshme biznesore, si zyrë, showroom, ordinancë, qendër shërbimesh apo aktivitete të tjera afariste.
Pozita në Emshir është një nga përparësitë kryesore të kësaj prone. Lagjja ka zhvillim të vazhdueshëm urban, frekuentim të mirë dhe afërsi me shërbime të nevojshme, duke krijuar kushte të favorshme për funksionim të përditshëm të biznesit.
Prona ka dokumentacion që mundëson realizimin e blerjes te noteri, ndërsa çmimi i shitjes është 624,000 euro.
Me sipërfaqe të madhe, lokacion të përshtatshëm dhe organizim funksional, ky lokal në Emshir paraqet një mundësi të mirë investimi për ata që kërkojnë hapësirë biznesore në një zonë të zhvilluar të Prishtinës.
Karakteristika dhe informata të pronës:
- 2 hapësira
- 1 banjo
- Dokumentacioni me Noter
- Orientimi: Jug
- Sistemi i ngrohjes: Nuk ka ngrohje
Kontakti:
Agjenti: Hashim Shala
Emaili: hashim.shala@pro-rks.com
Numri kontaktues: +383 44 888 444
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