Kriza e karburantit në Rusi kalon në nivel kombëtar, rriten tensionet ekonomike
Për katër vjet, presidenti rus Vladimir Putin ka arritur kryesisht ta mbrojë popullsinë nga pasojat ekonomike të luftës së tij në Ukrainë.
Jo më.
Sulmet ukrainase me raketa dhe dronë mbi infrastrukturën kyçe të energjisë në javët e fundit e kanë shndërruar luftën nga një problem relativisht i vogël që shumica e rusëve mund ta injorojnë, në një krizë të menjëhershme dhe gjithnjë e më akute të karburantit.
Dy të tretat e 83 rajoneve të Rusisë tani raportojnë probleme me furnizimin me karburant , një shqetësim i menjëhershëm për miliona njerëz dhe një kërcënim po aq i menjëhershëm për qëndrueshmërinë e shumë bizneseve.
Situata është veçanërisht e mprehtë në Krime, ku autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe kanë ndaluar të gjitha shitjet e karburantit.
Turizmi, çelësi i ekonomisë së gadishullit në një vit normal, ka pësuar kolaps, shkruan Politico.
Putini u detyrua ta pranonte problemin javën e kaluar, duke thirrur zyrtarët e tij të lartë në Moskë për të gjetur një zgjidhje.
Por, publikisht ai i jep një këndvështrim optimist krizës.
Ai u tha mediave shtetërore se "sigurisht, këto sulme në objektet e infrastrukturës krijojnë probleme, kjo është e qartë", por këmbënguli se "një deficit i caktuar" i karburantit nuk ishte "kritik".
Më pas ai shpejt vazhdoi duke pohuar se sulmet ruse po e dëmtonin Ukrainën shumë më tepër.
Sa i përket shifrave të sakta, shkalla e dëmit po maskohet, me Rusinë që po shton çmimet e karburantit në listën e të dhënave ekonomike që nuk i publikon më.
Megjithatë, shumë rusë po e kuptojnë vetë se sa keq janë gjërat.
Rrjetet sociale po shpërthejnë me pamje të shoferëve që sulmojnë njëri-tjetrin për benzinë në stacionet e karburantit.
Një anë pozitive për Kremlinin është se vendi ka ende shumë naftë, thelbësore për kamionët dhe makineritë bujqësore.
Megjithatë, zyrtarët thanë pas takimit të fundjavës se qeveria mund të vendosë një ndalim mbi eksportet më vonë këtë verë për të garantuar furnizimin rreth sezonit të korrjes.
Ajo tashmë ka ndaluar eksportet e karburantit për aeroplanë dhe benzinës.
Mirëpo, edhe kur karburanti është i disponueshëm, ekziston problemi i rritjes së çmimeve.
Çmimet e karburantit zakonisht kanë një ndikim të madh në inflacionin më të gjerë, dhe Banka Qendrore e Rusisë paralajmëroi në procesverbalin e takimit të saj të fundit mbi politikat të mërkurën se rritja e fundit ka më shumë të ngjarë të ketë një ndikim afatgjatë sesa do të kishte qenë në të kaluarën.
Një marrëveshje ekzistuese qeveritare për kufizimin e çmimeve me kompanitë kryesore të naftës mund të ndihmojë në mbajtjen e çmimeve zyrtare të ulëta, por provat tregojnë për një rritje të shitjeve jozyrtare të karburantit me çmime të larta, të cilat bizneset nuk mund të mos ua kalojnë klientëve të tyre.
Banka tha se ky trend "krijon rreziqe shtesë inflacioniste".
Konsiderata të tilla ishin një faktor kyç në vendimin e bankës për të ulur normën e saj bazë vetëm me një të katërtën e pikës në qershor, në 14.25%, në një kohë kur biznesmenët dhe shumë në qeveri po kërkonin më shumë.
Me fjalë të tjera, nuk është vetëm furnizimi me karburant i Putinit që po mbaron. /Telegrafi/