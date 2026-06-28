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Rekordi i temperaturës në Gjermani është thyer përsëri.

Siç është konfirmuar nga Shërbimi Meteorologjik Gjerman (DWD), 41.7 gradë Celsius u regjistruan në Brandenburg.

Meteorologët thonë se kjo shifër mund të tejkalohet.

Në ditët e fundit, Gjermania ka vendosur vazhdimisht rekorde të reja të temperaturës që nga fillimi i matjeve.

Temperatura e mëparshme maksimale u regjistrua të shtunën në Möckern-Drewitz.

Nxehtësia nuk është vetëm rrezik për shëndetin, por po shkakton edhe dëme.

Në disa autostrada, duke përfshirë pjesë të autostradës A2, asfalti është çarë.

Shërbimi meteorologjik pret që fundjava e nxehtë të marrë fund nga stuhitë, me temperatura dukshëm më të ulëta të parashikuara për të hënën. /Telegrafi/

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