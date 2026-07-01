Loja vazhdon: Fito iPhone 17, LED TV 65” ose PlayStation 5 me çdo blerje të Renault Austral!
Pas interesimit të madh për ofertën e Renault Captur, Auto Mita po e zgjeron kampanjën duke përfshirë tani edhe Renault Austral i Ri Automatik, me çmim prej vetëm 29,990€.
Austral vjen si një SUV modern, i përshtatshëm për ata që kërkojnë komoditet, dizajn të avancuar, teknologji dhe përvojë të lehtë në vozitje. Me transmision automatik dhe hapësirë praktike, ky model është zgjedhje ideale si për përditshmëri, ashtu edhe për udhëtime më të gjata.
Por oferta nuk ndalet këtu. Me çdo blerje të Renault Austral, klientët kanë mundësi ta rrotullojnë Rrotën e Fatit dhe të fitojnë menjëherë një nga shpërblimet:
- iPhone 17
- PlayStation 5
- LED TV 65”
Kjo e bën ofertën edhe më atraktive për të gjithë ata që po planifikojnë të blejnë një SUV të ri dhe duan të përfitojnë më shumë në momentin e zgjedhjes.
Sasia është e limituar, prandaj kjo është mundësia e duhur për ta parë Renault Austral nga afër, për të realizuar test-drive dhe për të përfituar nga oferta aktuale.
Nxitoni, sepse oferta zgjat vetëm deri në finalen e Kampionatit Botëror, më 19.07.
Për më shumë informata, vizitoni showroom-in e Auto Mita-s ose kontaktoni në numrat kontaktues:
045 600 999 dhe 0800 30 333.