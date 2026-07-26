Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka bërë homazhe dhe ka vendosur lule te varri i Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku, në kuadër të shënimit të 26 Korrikut, Ditës Memoriale për Policët e Rënë në Detyrë.

Pas nderimeve në varrin e heroit në fshatin Samadrexhë të Vushtrrisë, Kurti, së bashku me delegacionin shoqërues, ka vizituar edhe familjen Bunjaku.

Afrim Bunjaku, rreshter i Policisë së Kosovës, ra heroikisht më 24 shtator të vitit 2023 në fshatin Banjskë të Zveçanit, gjatë përballjes me grupe paramilitare-serbe, teksa ishte në mbrojtje të sovranitetit, integritetit territorial dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës.

Në këtë ditë përkujtimore, institucionet e Kosovës kanë nderuar kujtimin e policëve që kanë humbur jetën në krye të detyrës.

“Lavdi Heroit të Kosovës Afrim Bunjaku dhe të gjithë policëve të rënë në detyrë!”, thuhet në njoftimin e kryeministrit në detyrë Kurti. /Telegrafi/

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