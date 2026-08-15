Ftesa e Haxhiut, Gjini refuzon takimin: Nuk jeni Presidente e zgjedhur dhe nuk keni mandat të luani rol unifikues
Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka ftuar liderët e partive politike ose përfaqësuesit e tyre në një takim konsultativ të martën, më 18 gusht, në orën 09:00.
Ftesën e ka konfirmuar Presidenca e Kosovës, ndërsa ajo u është dërguar veçmas përfaqësuesve të subjekteve politike.
Por, këtë ftesë për takim e ka refuzuar kryetari i Aleancës, Ardian Gjini.
Lexoni letrën e kryetarit të Aleancës, Ardian Gjini për takimin e ftuar nga Albulena Haxhiu:
E nderuar zonja Haxhiu,
Ju nuk jeni Presidente e zgjedhur e Kosovës dhe nuk keni mandat të luani rolin e unifikueses së spektrit politik.
Ju e Kurti jeni tepër të tejdukshëm se nuk po kërkoni takim për të gjetur zgjidhje. Po kërkoni takim të gjeni fajtor për vendimin tuaj që veçse e keni marrë, për ta dërguar vendin në zgjedhje. Këtë herë edhe në kaos institucional.
Qëllimi juaj është më shumë se kaq. Ju doni ta zvarrisni këtë bllokadë deri te data që ju konvenon që të mbahen zgjedhjet.
Aleanca e ka kuptuar këtë lojë dhe nuk ju jep alibi.
Po t’i donit vërtet votat dhe kuorumin, i keni gjashtë pikat e Aleancës. /Telegrafi/