SHBA-të shqyrtojnë sulmin tokësor për të nxjerrë uranium të pasuruar nga Irani
Ushtria amerikane po zhvillon plane emergjence për një operacion tokësor në shkallë të gjerë në Iran që synon posaçërisht kapjen ose shkatërrimin e rezervave të uraniumit të pasuruar të vendit, sipas New York Post dhe CNN.
Pentagoni thuhet se po vlerëson skenarin e sulmit tokësor si një alternativë të zbatueshme ndaj sulmeve të mëtejshme ajrore mbi infrastrukturën bërthamore të fortifikuar rëndë të Iranit.
Ekzekutimi i operacionit të nxjerrjes do të kërkonte mijëra personel ushtarak amerikan. Sipas skenarëve të raportuar, forcat konvencionale do të vendoseshin së pari për të siguruar territorin përreth objekteve bërthamore, për të neutralizuar minat tokësore dhe pajisjet shpërthyese, dhe për të pastruar hyrjet e dëmtuara në komplekset nëntokësore.
Këto forca do të ngarkoheshin gjithashtu me krijimin e perimetrave mbrojtës dhe sigurimin e rrugëve të evakuimit, transmeton Telegrafi.
Pas shkeljes fillestare, ekipe më të vogla taktike - që potencialisht përbëheshin nga US Navy SEALs, Army Rangers dhe njësi të specializuara për materiale të rrezikshme - do të hynin në objekte për të nxjerrë ose shkatërruar fizikisht uraniumin e pasuruar.
Objektivat e mundshëm për operacionin përfshijnë komplekset nëntokësore në Fordow dhe Isfahan, si dhe një strukturë nëntokësore pranë Natanz të njohur si Mali Pickaxe, ku analistët sugjerojnë se qindra centrifuga mund të jenë zhvendosur pas sulmeve të mëparshme.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) vlerësoi në vitin 2025 se Irani kishte grumbulluar më shumë se nëntë ton uranium të pasuruar, me një pjesë të konsiderueshme të ruajtur në rrjete tunelesh të thella pranë Isfahanit.
Analistët e sigurisë vunë re vështirësinë ekstreme të operacionit të propozuar. Joseph Rogers, zëvendësdrejtor i Qendrës për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, tregoi se një skenar ushtarak tokësor mund të jetë e vetmja metodë e mbetur për të neutralizuar shpejt materialin bërthamor të Iranit duke pasur parasysh mungesën e përparimit diplomatik.
Megjithatë, ekspertët - përfshirë ish-zyrtarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-së, Richard Goldberg - paralajmëruan për rreziqet e larta operacionale, duke theksuar sfidat e mbajtjes së vendeve kundër rezistencës së mundshme dhe evakuimit të sigurt të forcave të nxjerrjes.
Uashingtoni nuk e ka konfirmuar zyrtarisht miratimin e një operacioni tokësor ose nuk ka vendosur një afat kohor, duke e pozicionuar atë aktualisht si një nga disa skenarë që janë nën shqyrtim nga planifikuesit ushtarakë.
Ndërsa Pentagoni shqyrton skenarët në terren, zyrtarët ushtarakë iranianë pretenduan se sulmet e tyre të fundit hakmarrëse shkaktuan viktima të rënda në forcat amerikane, raportoi Tasnim.
Gjenerali Hossein Mohebbi, një përfaqësues i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), deklaroi se më shumë se 200 personel ushtarak amerikan u vranë gjatë "Operacionit Nasr II", përcaktimi i Teheranit për përgjigjen e tij ndaj sulmeve ajrore amerikane.
Mohebbi i karakterizoi të dhënat e viktimave amerikane të publikuara më parë si "gënjeshtra" dhe pretendoi se forcat iraniane shënjestruan tetë qendra vendosjeje ushtarake amerikane, duke shkatërruar thuhet se 20 strehimore vetëm në një vendndodhje. Ai i bëri thirrje qeverisë amerikane të lejojë gazetarët të kenë qasje në bazat e synuara për të vlerësuar në mënyrë të pavarur dëmin.
Shifrat e viktimave të ofruara nga IRGC nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Pentagoni dhe Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) nuk kanë publikuar ende raporte gjithëpërfshirëse të viktimave pas serisë së fundit të sulmeve të ndërsjella.
Pretendimet iraniane vijnë pas 13 ditësh radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synojnë territorin iranian dhe asetet e IRGC në të gjithë rajonin.
Përshkallëzimi aktual u intensifikua pas një sulmi të IRGC-së ndaj anëtarëve të shërbimit amerikan në Jordani më 17 korrik. Në përgjigje, CENTCOM nisi sulme të njëpasnjëshme çdo natë duke synuar mbikëqyrjen bregdetare iraniane, objektet e mbrojtjes ajrore, aftësitë detare dhe vendet e magazinimit të raketave.
Më pas, Teherani nisi sulme kundër aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik. Më 18 korrik, IRGC mori përgjegjësinë për synimin e qendrës së mbështetjes ushtarake amerikane në Kampin Arifjan dhe një instalimi radari në Bazën Ajrore Ali Al-Salem në Kuvajt, si dhe vende në Bahrein.
Sulmet në Kuvajt dëmtuan gjithashtu infrastrukturën e shërbimeve të brendshme, duke përfshirë një termocentral dhe një kompleks desalinimi, duke detyruar përkohësisht pezullimin e operacioneve në Aeroportin Ndërkombëtar të Kuvajtit. /Telegrafi/