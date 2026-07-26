Trump urdhëron ushtrinë amerikane të pezullojë sulmet ndaj Iranit, raportojnë mediat amerikane
New York Times dhe Axios raportojnë se presidenti amerikan ka vendosur të lërë mënjanë planet për të sulmuar Iranin, pas 13 ditësh sulmesh radhazi.
The Times, duke cituar zyrtarë të administratës Trump, tha se vendimi i presidentit erdhi mes shqetësimit se përshkallëzimi i luftës mund të "shteronte në mënyrë të rrezikshme rezervat tashmë të reduktuara të Pentagonit të interceptorëve antiraketë Patriot dhe municioneve të tjera të mbrojtjes ajrore në Lindjen e Mesme".
Ai tha se vendimi pasoi një takim midis Trump, këshilltarëve të tij kryesorë dhe anëtarëve të lartë të kabinetit të tij të premten, transmeton Telegrafi.
Axios, duke cituar dy burime anonime me njohuri për vendimin, tha se ishte e paqartë nëse urdhri i Trump për të ndaluar sulmet ishte një rast i vetëm apo nëse qetësia do të vazhdonte.
Ai tha se vendimi i Trump "pasqyron si gatishmërinë e tij për të ofruar më shumë hapësirë për diplomacinë ashtu edhe një njohje se - përveç një kthimi në operacionet e mëdha luftarake - niveli aktual i sulmeve amerikane ka arritur limitin e efektivitetit të tij".
Ai citoi burimet të kenë thënë se ushtria amerikane po përgatiste plane për një rikthim të mundshëm në operacionet e mëdha luftarake. /Telegrafi/