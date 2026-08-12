Shtatë punëtorë gjejnë diamant që mund t’ua ndryshojë jetën
Shtatë punëtorë në Panna, një rajon i njohur për diamantet në Indinë qendrore, kanë gjetur një diamant të rrallë me peshë 17.96 karatësh.
Vlera fillestare e gurit vlerësohet në të paktën pesë milionë rupi indiane, rreth 88.800 marka boshnjake, shkruan bbc.
Diamanti u gjet në një parcelë në fshatin Sarokha, të cilën punëtorët e kishin marrë me qira rreth dy vjet më parë.
Zyrtarët e kanë cilësuar gurin si diamant të “cilësisë së gurit të çmuar”, ndërsa ai pritet të shitet në ankandin tremujor të diamantëve në gjysmën e parë të tetorit.
Punëtorët kishin punuar për dy vjet pa gjetur ndonjë gur me vlerë. Pas një pauze rreth njëvjeçare, ata u kthyen për të kontrolluar parcelën e vjetër pas reshjeve të mëdha dhe e gjetën diamantin pikërisht në sipërfaqe të tokës.
“Punonim aty prej dy vitesh, por nuk kishim fat. Kur u kthyem pas reshjeve, e gjetëm në sipërfaqe”, tregoi Akhilesh Pal, një nga punëtorët që morën pjesë në zbulim.
Panna është një nga zonat më të njohura të Indisë për diamantet, por banorët përballen me varfëri, papunësi dhe mungesë të mundësive ekonomike. Për këtë arsye, shumë prej tyre merren me kërkimin e diamantëve me shpresën për të ndryshuar jetën.
Në këtë rast, shtatë punëtorët do të përfitojnë drejtpërdrejt nga shitja e diamantit. Për tre prej tyre, të ardhurat mund të nënkuptojnë një mundësi të veçantë: ata kanë treguar se ishin aq të varfër sa nuk kishin mundësi të martoheshin. Tani shpresojnë të sigurojnë para për martesë, familje dhe një fillim të ri në jetë. /Telegrafi/