Shpallet gjendje e jashtëzakonshme në Krime pas sulmeve të fuqishme të Ukrainës
Autoritetet ruse të vendosura nga Moska në Krime kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në të gjithë gadishullin, duke argumentuar se sulmet e vazhdueshme ukrainase kanë shkaktuar ndërprerje të mëdha në jetën e përditshme.
Vendimi u njoftua nga kreu pro-rus i Krimesë, Sergei Aksionov, i cili tha se masa do të lehtësojë marrjen e vendimeve urgjente për funksionimin e shërbimeve jetike.
Gjendja e jashtëzakonshme u jep autoriteteve të drejtën të kufizojnë lëvizjen e qytetarëve, të pezullojnë aktivitetin e bizneseve dhe, nëse është e nevojshme, të urdhërojnë evakuime. Aksionov theksoi se masa është koordinuar edhe me autoritetet e Sevastopolit.
Sipas raportimeve, Ukraina ka intensifikuar sulmet me dronë ndaj objekteve energjetike, terminaleve të naftës dhe infrastrukturës së transportit në Krime, me synimin për të dobësuar linjat logjistike ruse dhe për ta izoluar gadishullin.
Pas goditjes së një terminali të rëndësishëm të naftës në Kerç, autoritetet ndaluan shitjen e karburantit për civilët, ndërsa në Sevastopol u kufizua orari i punës së bizneseve për shkak të mungesës së energjisë elektrike. Sulmet kanë shkaktuar edhe ndërprerje të gjera të furnizimit me energji.
Ministri ukrainas i Mbrojtjes, Mihailo Fedorov, deklaroi se logjistika ruse në Krime është goditur rëndë dhe se gadishulli po izolohet. Nga ana tjetër, zyrtarët rusë akuzojnë Ukrainën për sulme ndaj infrastrukturës civile dhe për përpjekje për të përhapur panik.
Ndërkohë, sipas raportimeve, situata ka ndikuar edhe në sezonin turistik, me largimin e shumë pushuesve rusë nga Krimea. Analistë dhe blogerë ushtarakë rusë paralajmërojnë se gjendja mund të përkeqësohet më tej nëse sulmet ukrainase vazhdojnë me të njëjtin intensitet. /Telegrafi/