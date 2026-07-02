Me VIPA, çdo ndeshje shijohet ndryshe
Kur kampionati mbledh tifozët para ekranit, çdo ndeshje bëhet arsye për shoqëri, emocione dhe momente që përjetohen së bashku. Pikërisht për këto raste, VIPA Chips sjell shije të ndryshme që përshtaten me çdo tavolinë, çdo festim dhe çdo plan për ta ndjekur futbollin.
Nga shija klasike e Classic Chips, tek intensiteti i Chilli Pepper Chips dhe karakteri i Grill Chips, VIPA ofron zgjedhje për secilin që do ta shoqërojë ndeshjen me diçka të shijshme. Për ata që duan kombinime më të veçanta, në dispozicion janë edhe Pizza Chips, Ketchup Chips, Sweet Pepper Chips dhe Sour Cream & Onion Chips.
Me paketim praktik dhe shumëllojshmëri shijesh, VIPA bëhet pjesë e momenteve kur tifozët mblidhen, komentojnë aksionet, festojnë golat dhe e shijojnë atmosferën e kampionatit deri në fund.
Këtë sezon futbolli, zgjedh shijen tënde të preferuar dhe shijoje çdo moment me VIPA Chips.