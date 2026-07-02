Besnik Osmani jep dorëheqje nga dega e LDK-së në Fushë Kosovë
Besnik Osmani ka dhënë dorëheqje nga dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Fushë Kosovë.
Këtë vendim e ka konfirmuar asamblisti i LDK-së në Kuvendin e kësaj komune, Ali Topalli.
Osmani, i cili ishte edhe kandidat i LDK-së për kryetar të Komunës së Fushë Kosovës në zgjedhjet lokale të mbajtura në fund të vitit të kaluar, nuk arriti që ta mbajë komunën që ishte konsideruar si bastion i kësaj partie.
Foto: Ali Topalli, asamblist i LDK-së në Fushë Kosovë
Topalli ka konfirmuar dorëheqjen e Osmanit, duke bërë të ditur se arsyeja lidhet me rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 7 qershorit 2026 dhe nevojën për reforma të brendshme në parti.
"Është e vërtetë që ka dhënë dorëheqje z. Osmani. Arsyet janë rezultatet jo të mira zgjedhore në LDK dhe nevoja për zgjedhje të përgjithshme në LDK", ka deklaruar ai.
Deri më tani, Besnik Osmani nuk ka bërë një deklarim publik lidhur me dorëheqjen e tij. /Telegrafi/