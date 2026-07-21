Real Madridi po planifikon një transferim të çmendur nga Barcelona
Sipas L’Equipe, Real Madridi i është bashkuar Paris Saint-Germainit në garën për transferimin e sulmuesit të Barcelonës, Ferran Torres, gjatë afatit kalimtar të kësaj vere.
Torres është shndërruar në një nga lojtarët më të kërkuar në treg pas golit të fitores që shënoi për Spanjën në finalen e Kupës së Botës ndaj Argjentinës.
Megjithatë, mundësitë e Real Madridit për ta transferuar 26-vjeçarin duken të kufizuara për shkak të rivalitetit të madh dhe marrëdhënieve të tensionuara me Barcelonën.
Ndërkohë, Barcelona po punon për ta bindur sulmuesin spanjoll që të nënshkruajë një kontratë të re afatgjatë, pasi marrëveshja aktuale e tij skadon vitin e ardhshëm.
Klubi katalunas këmbëngul se deri tani nuk ka pranuar asnjë ofertë zyrtare nga klubet e interesuara, ndërsa edhe Torres nuk ka dhënë sinjale se dëshiron të largohet nga "Camp Nou".
Megjithatë, raportime të tjera bëjnë të ditur se ish-sulmuesi i Manchester Cityt ka arritur një marrëveshje verbale me Paris Saint-Germainin.
Barcelona pritet së shpejti të zhvillojë bisedime me Torresin për ta bindur të vazhdojë aventurën në "Camp Nou", edhe pse një rinovim i mundshëm mund t'i kushtojë klubit katalunas më shumë, pasi sipas një klauzole do të duhet të paguajë një bonus shtesë ndaj Manchester Cityt./Telegrafi/