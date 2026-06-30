Real Madridi përgatit transferimin më të shtrenjtë në histori për Michael Olise
Michael Olise është shndërruar në një nga emrat më të përfolur të afatit kalimtar të verës, ndërsa Real Madridi po përgatit një ofensivë të madhe për ta transferuar yllin francez të Bayern Munichut.
Presidenti i klubit madrilen, Florentino Perez, synon të realizojë një tjetër transferim "galaktik" dhe, sipas raportimeve, Olise është objektivi kryesor.
Gjatë fushatës së tij për presidencën, Perez kishte premtuar një ofertë historike për një futbollist nga një klub i madh evropian, dhe gjithçka lë të kuptohet se ai është gati ta mbajë këtë premtim.
Megjithatë, operacioni nuk pritet të jetë aspak i lehtë. Bayern Munich ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të shesë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës.
Presidenti i klubit bavarez, Herbert Hainer, ka deklaruar se kampionët e Gjermanisë nuk kanë nevojë të heqin dorë nga yjet e tyre, madje edhe për oferta që afrohen me shifrën e 200 milionë eurove.
Pika kyçe e kësaj historie duket se është vetë Michael Olise. Sulmuesi 24-vjeçar raportohet se ka kërkuar një takim me drejtuesit e Bayernit për të kuptuar se cili do të ishte qëndrimi i klubit nëse do të mbërrinte një ofertë jashtë çdo standardi të zakonshëm të afatit kalimtar.
Edhe pse nuk bëhet fjalë për një kërkesë zyrtare largimi, ky zhvillim konsiderohet si një sinjal i rëndësishëm në një çështje që deri pak kohë më parë dukej e mbyllur.
Nga ana tjetër, Real Madridi vazhdon të veprojë me kujdes. Zyrtarisht, klubi mohon çdo kontakt me lojtarin ose përfaqësuesit e tij, por në prapaskenë interesi mbetet shumë i fortë.
Drejtuesit e "Los Blancos" e konsiderojnë Olisen profilin ideal për të përforcuar repartin ofensiv, falë shpejtësisë, aftësisë në duelet një kundër një, vizionit në lojë dhe potencialit të madh për t'u zhvilluar edhe më tej.
Bayerni është i vetëdijshëm për rëndësinë e Olises. Futbollisti ka kontratë deri në vitin 2029 dhe konsiderohet një nga shtyllat e projektit sportiv të klubit, ndaj drejtuesit bavarezë nuk dëshirojnë të japin përshtypjen se mund të detyrohen ta shesin për shkak të interesimit të Real Madridit.
Megjithatë, sipas raportimeve, Florentino Perez është i gatshëm të paraqesë një ofertë që mund të hyjë në histori: 190 milionë euro fikse, plus 33 milionë euro të tjera në formë bonusesh, për një total prej 223 milionë eurosh.
Nëse realizohet, kjo do të ishte marrëveshja më e shtrenjtë në historinë e futbollit, duke kaluar rekordin prej 222 milionë eurosh që Neymari i kushtoi Paris Saint-Germain kur u transferua nga Barcelona në vitin 2017.
Për Real Madridin, afrimi i Michael Olise nuk do të ishte vetëm një përforcim i madh sportiv, por edhe një deklaratë e fortë në futbollin spanjoll. Klubi synon të rrisë edhe më shumë nivelin e repartit ofensiv dhe të rikthejë një transferim me jehonë botërore në La Liga.
Megjithatë, një investim i tillë do të kërkonte edhe balancim financiar.
Klubi do të duhej të shqyrtonte largimet e disa futbollistëve, strukturën e pagave dhe kufizimet e regjistrimit të lojtarëve, në përputhje me rregullat financiare të kampionatit spanjoll.
Tashmë çështja ka hyrë në një fazë vendimtare. Nëse Michael Olise i komunikon Bayern Munichut se është i gatshëm të dëgjojë ofertën e Real Madridit, negociatat mund të marrin një kthesë të rëndësishme.
Në të kundërt, Florentino Perez do të duhet të vendosë nëse do të thyejë çdo rekord financiar për francezin, apo do ta ruajë "goditjen galaktike" për një tjetër yll të futbollit evropian. /Telegrafi/