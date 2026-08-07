Real Madridi merr një vendim radikal pas dështimit të transferimit të Rodrit
Real Madridi thuhet se ka vendosur të mos bëjë asnjë transferim për të përforcuar mesfushën pas dështimit për të arritur marrëveshje me Rodrin.
Mesfushori i Manchester Cityt dukej se ishte i lidhur me Real Madridin, por një marrëveshje ka dështuar gjatë 24 orëve të fundit.
Rivalët e përbetuar, Barcelona, e kanë rrëmbyer marrëveshjen dhe janë afër sigurimit të nënshkrimit të fituesit të Kupës së Botës me Spanjën. Ishte zgjedhja personale e 30-vjeçarit të zgjidhte Barçën para Real Madridit.
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Sipas gazetarit Abrahim Romero, Real Madridi nuk do të kërkojë një mesfushor të ri në tregun e transferimeve pasi humbi objektivin primar, Rodri.
Ndërkohë, trajneri i Los Blancos, Jose Mourinho, është i kënaqur me opsionet në dispozicion në skuadër dhe nuk ka kërkuar ndonjë shtesë të mëtejshme për të forcuar mesfushën.
Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Guler dhe Bernardo Silva do të jenë opsionet kryesore të mesfushës së “Special One” në sezonin 2026/27. /Telegrafi/