Real Madridi nuk ndalet me Cucurellan, Perez synon edhe transferime të tjera
Real Madridi vazhdon të lëvizë fuqishëm në tregun e transferimeve, teksa projekti i ri nën drejtimin e Jose Mourinhos po merr formë edhe para hapjes zyrtare të afatit kalimtar veror.
Pas arritjes së marrëveshjeve për Ibrahima Konaten, Denzel Dumfriesin dhe Bernardo Silvën, klubi madrilen ka siguruar edhe transferimin e mbrojtësit të majtë Marc Cucurella.
Sipas ekspertit të transferimeve, Fabrizio Romano, presidenti i klubit, Florentino Perez, nuk e konsideron të mbyllur afatin kalimtar dhe synon të sjellë edhe disa përforcime të tjera, përfshirë një emër të madh të kategorisë "Galactico", para mbylljes së afatit kalimtar.
Cucurella pritet t’i bashkohet gjigantit spanjoll për një shumë totale prej 60 milionë eurosh, duke forcuar repartin defensiv përpara se Mourinho të nisë zyrtarisht punën më 13 korrik.
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Trajneri portugez ka nënshkruar një kontratë trevjeçare me klubin nga Santiago Bernabeu, ndërsa në stafin e tij teknik do të përfshihet edhe ish-mesfushori i Real Madridit, Sami Khedira, i cili do të shërbejë si ndihmës i Mourinhos.
Me katër afrime të rëndësishme tashmë të siguruara dhe me plane për transferime të tjera prestigjioze, vera e Real Madridit premton të jetë një nga më të bujshmet në futbollin evropian. /Telegrafi/