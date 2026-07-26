Futbollisti kosovar, Arbër Zeneli, ka qenë protagonist kryesor në fitoren e IF Elfsborg ndaj Malmö FF me rezultat 2:1, të dielën pasdite.

Zeneli ishte vendimtar në suksesin e skuadrës së tij në udhëtim, në kuadër të xhiros së 14-të të elitës së futbollit suedez, duke realizuar një gol dhe duke dhuruar një asistim.

Reprezentuesi kosovar e nisi ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme, duke shënuar golin e epërsisë 1:0 në minutën e pestë dhe duke i dhënë avantazhin Elfsborgut që në fillim të takimit.

Por paraqitja e tij nuk u ndal me kaq. Në minutën e 34-t, Zeneli u shndërrua në asistues, duke përgatitur golin e fitores 2:1 për skuadrën suedeze.

Sulmuesi anësor u zëvendësua në minutën e 76-të, ndërsa për paraqitjen e tij u vlerësua me notën 7.9 nga “SofaScore”, duke qenë njëri prej lojtarëve më të mirë të ndeshjes.

Futbollisti tjetër kosovar i Elfsborgut, Dion Krasniqi, e ndoqi takimin nga banka rezervë.

Me këtë fitore, Elfsborgu ka arritur në kuotën e 21 pikëve pas 15 ndeshjeve të zhvilluara dhe aktualisht mban pozitën e gjashtë në tabelën e Allsvenskan.

Zeneli po kalon një sezon të mirë deri më tani, pasi ka regjistruar katër gola dhe dy asistime në kampionatin suedez, duke u bërë një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës së tij. /Telegrafi/

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