Real Madridi i jep ofertën finale Viniciusit, Arsenali po pret dështimin e marrëveshjes
Arsenali mund të ketë mundësi të bëjë një lëvizje konkrete për transferimin e Vinicius Junior, pasi Real Madridi ka paraqitur ofertën e tij finale për yllin brazilian dhe nuk ka ndërmend të ndryshojë qëndrim.
Pas fitimit të një trofeu të madh për herë të parë nën drejtimin e Mikel Artetës, Arsenali duket i gatshëm të investojë fuqishëm në afatin kalimtar të verës.
Deri tani, kampionët në fuqi të Ligës Premier kanë siguruar transferimin përfundimtar të Piero Hincapies, i cili la përshtypje të mira gjatë huazimit sezonin e kaluar, si dhe kanë afruar një anësor të ri në Christos Tzolis dhe një portier rezervë në Illan Meslier.
Që atëherë, Arsenali është lidhur me disa emra të mëdhenj që pritet të kenë rol të rëndësishëm në formacionin e Artetës, përfshirë një lëvizje spektakolare për dyshen braziliane Bruno Guimaraes dhe Vinicius Junior.
Aktualisht, Vinicius fiton rreth 17.5 milionë euro në vit dhe besohet se kërkon një kontratë të re prej 30 milionë eurosh në vit, duke përfshirë pagën dhe bonuset. Kjo shifër është më e lartë sesa vlerësimi aktual i Real Madridit.
Megjithatë, pas javësh negociatash, duket se Real Madridi ka përcaktuar ofertën e tij finale për rinovim, duke i ofruar brazilianit një kontratë me vlerë rreth 22 milionë euro në vit.
Sipas ESPN, ende nuk është e qartë kohëzgjatja e marrëveshjes së re, por në rast se Vinicius nuk e pranon ofertën, Real Madridi është i gatshëm të shqyrtojë mundësinë e largimit të tij në javët e ardhshme.
Kjo do të thotë se nëse Vinicius nuk pranon të fitojë rreth 8 milionë euro më pak në vit sesa kërkesa e tij fillestare, ai mund të dalë në treg dhe Arsenali do të ketë mundësinë të bëjë një ofertë zyrtare, me një marrëveshje që pritet të kushtojë mbi 115 milionë euro.
Raportimi vjen vetëm disa orë pasi u zbulua se pika kryesore e mosmarrëveshjes mes kërkesave të Viniciusit dhe ofertës së Real Madridit lidhet me bonusin e rinovimit.
Si pjesë e paketës së tij prej 30 milionë eurosh në vit, braziliani kërkon edhe një bonus të veçantë për vazhdimin e qëndrimit në "Santiago Bernabeu", një kërkesë që gjiganti spanjoll nuk dëshiron ta pranojë./Telegrafi/