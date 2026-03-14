Real Madridi dhe Liverpooli po synojnë shkëmbimin e madh të yjeve në verë
Afati i ardhshëm kalimtar i verës mund të sjellë një nga operacionet më surprizuese në futbollin evropian.
Real Madridi dhe Liverpooli po shqyrtojnë një lëvizje që mund të përfshijë dy mesfushorë të rëndësishëm nga skuadrat e tyre dhe që mund të përfundojë me një shkëmbim të drejtpërdrejtë mes dy klubeve.
Lojtarët kyç në këtë operacion të mundshëm do të ishin Eduardo Camavinga dhe Alexis Mac Allister.
Sipas këtij skenari, francezi mund të transferohet në ‘Anfield’, ndërsa mesfushori argjentinas do të kalonte në ‘Santiago Bernabeu’ për të përforcuar mesfushën e skuadrës madrilene.
Në ‘Anfield’, drejtuesit e Liverpoolit kanë kohë që po shqyrtojnë mundësinë e transferimit të Camavingas.
Mesfushori i Real Madridit konsiderohet si një nga talentet më premtues të gjeneratës së tij, megjithëse periudha e tij te “Los Blancos” është karakterizuar nga njëfarë mungese vazhdimësie në performancë.
Në moshën 23-vjeçare, lojtari francez ende ka një potencial të madh për zhvillim. Forca e tij fizike, aftësia për të rikuperuar topin dhe versatiliteti për të luajtur në role të ndryshme në mesfushë e bëjnë atë një futbollist shumë tërheqës për shumë klube të mëdha.
Nga ana tjetër, Real Madridi mund ta gjejë te Mac Allister profili që i nevojitet për të forcuar mesfushën.
Argjentinasi 27-vjeçar është aktualisht në kulmin e karrierës së tij dhe konsiderohet një nga lojtarët më të rëndësishëm të Liverpoolit.
Mesfushori shquhet për inteligjencën taktike, aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës dhe për kontributin si në ndërtimin e aksioneve, ashtu edhe në presionin defensiv.
Këto cilësi përputhen në mënyrë të përkryer me stilin e lojës që Real Madridi kërkon të ndërtojë në mesfushë./Telegrafi/