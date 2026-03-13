Yllit të Real Madridit i është thënë se mund të largohet, klubi po kërkon zëvendësuesin e tij
Një lojtar i Real Madrid është informuar se mund të largohet nga klubi në fund të sezonit, sipas raportimeve.
Real po planifikon aktualisht dritaren e parë të plotë të transferimeve me Álvaro Arbeloa në postin e trajnerit, pas zëvendësimit të Xabi Alonso në janar.
Se si do të duket ky afat kalimtar i transferimeve mbetet për t’u parë, pasi klubi kishte kryer pjesën më të madhe të operacioneve të mëdha në kohë për Kupën e Botës për Klube në qershor të vitit të kaluar.
Fichajes raporton se presidenti i Los Blancos, Florentino Perez, po ndjen “frustrim” për shkak të mungesave të shpeshta të mbrojtësit të majtë Ferland Mendy, për shkak të problemeve të ndryshme fizike.
Raporti thekson se, megjithëse Real nuk ka asnjë dyshim mbi aftësitë e Mendy si një “mbrojtës i besueshëm” kur është në formë të plotë, problemet e tij fizike të përsëritura kanë bërë që klubi të duhet vazhdimisht të kërkojë alternativa të tjera dhe tani janë gati që ai të largohet krejtësisht.
Reprezentuesi francez, i cili nuk ka luajtur për kombëtaren e tij që nga viti 2024, ka bërë vetëm dy paraqitje në La Liga këtë sezon për shkak të problemeve të tij të lëndimeve.
Fichajes shton se Reali është i gatshëm të shqyrtojë ofertat për Mendyn përpara se të nënshkruajë me një mbrojtës të majtë të ri.
Reali ka nënshkruar në praktikë zëvendësuesin afatgjatë të Mendyt, me Alvaro Carreras që erdhi nga Benfica pasi u aktivizua klauzola e tij e lirimit prej 50 milionë eurosh gjatë verës së kaluar.
Reprezentuesi spanjoll kishte dalë nga akademia e të rinjve të Realit para se të largohej për të firmosur një kontratë katërvjeçare me Manchester United në vitin 2020./Telegrafi/