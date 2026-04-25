Real Madridi dhe Barcelona në Stamboll për ta përcjellë yllin e Galatasarayt
Victor Osimhen pritet të jetë në qendër të vëmendjes në derbin e madh të Stambollit mes Galatasarayt dhe Fenerbahçes, që luhet të dielën, me disa nga klubet më të mëdha të Evropës të interesuara për ta ndjekur nga afër.
Sipas disa mediave turke, skautë nga Real Madridi, Arsenali, Barcelona, Bayern Munich dhe Juventusi thuhet se kanë rezervuar vende për ndeshjen me presion të lartë në “Rams Park”, ku në lojë është shumë edhe në garën për titullin në Turqi.
Takimi vjen në një moment vendimtar të sezonit në Super Ligë: Galatasaray kryeson renditjen me 71 pikë, vetëm katër më shumë se Fenerbahçe që ndodhet në vendin e dytë. Një rezultat në këtë përballje mund të ndikojë drejtpërdrejt në epilogun e kampionatit.
Osimhen pritet të jetë i gatshëm për ndeshjen, pavarësisht debatit të ditëve të fundit rreth pajisjes mbrojtëse në krah. Fenerbahçe kishte ngritur shqetësime pranë Federatës Turke të Futbollit për sigurinë e saj, por ankesa u refuzua, duke i hapur rrugë sulmuesit nigerian të luajë pa pengesa.
27-vjeçari, i cili iu bashkua Galatasarayt në një transferim rekord prej 70 milionë eurosh, ka qenë një nga lojtarët më të spikatur në kampionat dhe shihet si kërcënimi kryesor ofensiv përpara derbit.
Interesimi i klubeve elitare për Osimhen nuk është i ri, por prania e shumë skautëve në këtë ndeshje sugjeron se në verën e afërt mund të ketë lëvizje konkrete në tregun e transferimeve./Telegrafi/