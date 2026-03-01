Reagimi i papritur pasi u shpall finalist i tretë, Ludo Lee: Ka qenë një moment i nxituar
Është publikuar një klip i shkurtër nga Post Big Brother, që do të shfaqet të hënën dhe të premten.
Banorët do të mblidhen për herë të fundit së bashku, për të shpalosur të pathënat e tyre.
Ata kanë komentuar momentet e tyre në këtë edicion, të cilat kanë marrë vëmendjen e madhe.
Foto: Instagram
Gjithashtu një moment i Ludo Lee si finalist i tretë, reagimi i tij me plot nervoz, u bë viral.
I njëjti duket se ka sqaruar se pse veproi në mënyrë të tillë, duke thënë se u nxitua.
- YouTube www.youtube.com
“Ka qenë një moment ndoshta pak u nguta, ti më mbrojte”, u shpreh ai.
Duket se ka qenë e momentit dhe se tani është pajtuar me fatin e tij në Big Brother. /Telegrafi/
