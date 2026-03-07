Rachel Weisz me rolin më provokues në serialin e ri “Vladimir” në Netflix
Aktorja, Rachel Weisz, vjen me një rol shumë më të guximshëm në serialin e ri të kufizuar Vladimir në Netflix.
Në këtë projekt, ajo interpreton një profesoreshë universiteti të njohur vetëm si “M”, e cila zhvillon një obsesion gjithnjë e më të fortë për kolegun e saj më të ri, Vladimir, të luajtur nga Leo Woodall, i njohur për rolin në The White Lotus.
Seriali ndjek jetën e ndërlikuar personale të profesores, e cila përballet me kriza në martesë dhe me fantazi të rrezikshme që fillojnë të ndikojnë në jetën e saj reale, shkruan DailyMail.
Bashkëshorti i saj, John, është pezulluar nga puna për shkak të një skandali me studente, gjë që e thellon edhe më shumë tensionin në marrëdhënien e tyre.
Historia bazohet në romanin me të njëjtin titull të autores Julia May Jonas dhe trajton tema si pushteti, dëshira dhe kufijtë etikë në ambientin akademik.
Ndërsa ngjarjet zhvillohen, personazhi kryesor bëhet gjithnjë e më i fiksuar pas kolegut të ri, duke rrezikuar gjithçka për të realizuar fantazitë e saj.
Seriali, i përbërë nga tetë episode të shkurtra, ka ngjallur reagime të shumta nga publiku dhe kritikët.
Shumë kanë vlerësuar interpretimin e Rachel Weisz, ndërsa disa shikues kanë komentuar edhe skenën hapëse të fortë të serialit. /Telegrafi/
