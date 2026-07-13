Rabiot sfidon Spanjën: Nuk kemi frikë nga askush, jemi më të bashkuar se kurrë
Mesfushori i Francës, Adrien Rabiot, ka dërguar një mesazh të fortë përpara gjysmëfinales së Kupës së Botës 2026 ndaj Spanjës, duke theksuar se “Les Bleus” janë në formën më të mirë dhe nuk i tremben asnjë kundërshtari.
Franca do të kërkojë një vend në finalen e madhe, ndërsa Rabiot beson se forca më e madhe e skuadrës së Didier Deschamps është uniteti që ka ndërtuar gjatë gjithë turneut.
“Gjithçka po shkon mirë. Po mbërrijmë në kushtet më të mira të mundshme. Është ende futboll dhe nuk kemi frikë nga askush”, deklaroi mesfushori francez.
Rabiot vlerësoi atmosferën brenda kampit të Francës, duke theksuar se skuadra është bërë edhe më e fortë falë sfidave që ka kaluar gjatë Botërorit.
“Ka kohezion, unitet dhe kimi të vërtetë. Gjithçka po funksionon shumë mirë edhe jashtë fushës. Vështirësitë e trajnerit na kanë afruar edhe më shumë me njëri-tjetrin dhe na kanë bërë më të fortë si grup”, shtoi ai.
Franca dhe Spanja do të përballen për një biletë në finalen e Kupës së Botës, në atë që konsiderohet një nga sfidat më të forta të këtij edicioni.
Rabiot beson se, përveç cilësive individuale, pikërisht fryma kolektive e ekipit mund të bëjë diferencën në ndeshjen vendimtare. /Teegrafi/