Quique Setien më në fund zbulon arsyen pse dështoi te Barcelona
Quique Setien ka folur hapur për arsyet pse aventura e tij te Barcelona përfundoi pa sukses, duke vënë theksin te problemet e mentalitetit dhe ndikimi i humbjes së rëndë 8-2 ndaj Bayern Munich.
Duke folur në kanalin e YouTube të Senen Moran, përmes Mundo Deportivo, ai u rikthye te ambienti që gjeti kur mori drejtimin e skuadrës.
“Problemi kryesor që pata ishte se ata kishin fituar gjithçka për 14 vjet dhe, kur fiton gjithçka, mendoj se në aspektin mendor relaksohesh dhe nuk përgatitesh si duhet”, u shpreh ai.
“Por, sigurisht, kur vijnë ndeshjet vendimtare, nuk je 100% dhe e ke të vështirë. Pastaj, ata nuk ishin më në moshën konkurruese për ta mbajtur nivelin që kishin pasur vitet e fundit”, shtoi Setien.
Setien tha se disfata e thellë në Lisbonë ishte pika e kthesës.
“A ishte ai rezultat në Lisbonë, kundër Bayern Munich? A ishte kjo pika e fundit… dhe për të cilën duhej të paguaja çmimin?”.
“Në rrethanat në të cilat u gjenda, mendoj se bëmë mirë. Është e vërtetë që patëm një ‘aksident’, që i dha fund kohës sime aty dhe do t’ia kishte përfunduar kujtdo”, deklaroi ai.
Ai pranoi gjithashtu se ka reflektuar pas largimit.
“Gjithmonë e kam pyetur veten se çfarë do të kishte ndodhur sikur të kisha marrë vendime të tjera… duhej të isha më besnik ndaj parimeve të mia”.
Megjithatë, ai këmbënguli se nuk ka pendesa për kohën e kaluar te blaugranasit dhe rrethanat e largimit të tij.
"E kam lënë plotësisht pas, nuk më ka lënë asnjë traumë," përfundoi ish-trajneri i Barcelonës.