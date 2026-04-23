U largua i lënduar ndaj Celta Vigos, ja sa i rëndë mendohet të jetë lëndimi i Yamal
Barcelona mund ta ketë mposhtur Celta Vigon të mërkurën, por fitorja u errësua nga dëmtimet e Joao Cancelos dhe Lamine Yamalit.
I pari nuk u rrezikua më tej pasi mori një goditje në kofshë, por situata e 18-vjeçarit është ajo që po shkakton më së shumti shqetësim te drejtuesit e klubit.
Lamine Yamali ra në tokë pasi shënoi golin e vetëm të ndeshjes nga pika e bardhë e penalltisë. Në atë moment ai po mbante pjesën e pasme të kofshës, ndaj u mor vendimi që të mos vazhdonte më në lojë.
Megjithatë, në vend që të bëhet fjalë për një shqetësim të lehtë, Barcelona druhet se ai mund të mungojë për një periudhë të zgjatur.
Sipas Mundo Deportivo, skanimet e para të kryera nga stafi mjekësor i Barcelonës kanë treguar se Lamine Yamali ka pësuar një çarje në hamstring.
Nëse kjo konfirmohet, ai do të përballej me një mungesë rreth pesëjavore, çka do ta përjashtonte për pjesën e mbetur të sezonit 2025/2026 në nivel klubesh.
Nga perspektiva e Spanjës, kjo është veçanërisht e rëndësishme. Nëse mungesa është pesë javë, Yamal do të ishte në rregull për të qenë i gatshëm për Kupën e Botës këtë verë në Amerikën e Veriut.
Ai do të rikthehej në fillim të qershorit, duke pasur edhe disa javë për të marrë formën e duhur përpara se ‘Furia e Kuqe’ ta nisë turneun kundër Kepit të Gjelbër.
Në këtë fazë, ende nuk është konfirmuar saktësisht natyra e dëmtimit të Lamine Yamalit. Barcelona shpreson që ai të mund të aktivizohet para përfundimit të sezonit, por më shumë qartësi do të ketë pas ekzaminimeve të tjera mjekësore që do të kryhen të enjten./Telegrafi/