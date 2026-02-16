Pyetet nëse do të ishte shoqe me të dashurën e Klodit? Elijona vihet në siklet nga pyetja e publikut
Një pyetje nga publiku e vuri Elijonën në një situatë të sikletshme gjatë spektaklit.
Një ndjekës e pyeti: “A mendon se mund të bëhesh shoqe me të dashurën e Klodit, nëse ju të dyja do sqaroheshit?”
Elijona pranoi se pyetja e zuri në befasi dhe u shpreh se nuk ka asnjë informacion për partneren e Klodit.
Ajo tha: “Nuk e njoh, nuk e kam idenë kush mund të jetë e çfarë njeriu mund të jetë, nuk e di, por nëse veç më bie të njoftohem si shoqe e Klodit me të dashurën e Klodit edhe siç po e cek edhe vetë pyetja, të sqarohemi, të njoftohemi, ndoshta, nuk e di”. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals