PSG-ja kërkon yllin e Juventusit në këmbim për Kolo Muani
Juventusi po përshpejton bisedimet me Paris Saint-Germain për transferimin e Randal Kolo Muanit, me sulmuesin francez që dëshiron të rikthehet në Torino për t’i dhënë një drejtim të ri karrierës së tij.
Gjiganti italian synon ta mbyllë marrëveshjen për rreth 35 milionë euro, ndërsa PSG raportohet se e vlerëson lojtarin me rreth 40 milionë euro.
Gjatë negociatave mes dy klubeve ka dalë në skenë edhe emri i Khephren Thuram, pasi drejtori sportiv i kampionëve të Evropës, Luis Campos, është prej kohësh një admirues i madh i mesfushorit francez, sipas raportimeve të “Tuttosport”.
Juventusi e vlerëson 25-vjeçarin me rreth 40 milionë euro, çka mund të bëjë që ai të përfshihet në diskutimet mes palëve nëse PSG vendos të avancojë interesimin e saj.
Shtimi i një lojtari me cilësitë e Thuram do t'i jepte edhe më shumë thellësi repartit të mesfushës së PSG-së dhe do ta ndihmonte klubin francez të ruajë dominimin e tij në të gjitha garat.
Mbetet të shihet nëse emri i Thuram do të bëhet pjesë e një formule të mundshme marrëveshjeje apo nëse negociatat do të fokusohen vetëm te transferimi i Kolo Muanit drejt Juventusit./Telegrafi/