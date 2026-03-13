Pse Juventusi ka një avantazh ndaj Interit për transferimin e Alisson?
Të dyja klubet, Inter dhe Juventus, janë përmendur së fundmi si favorite për të nënshkruar me portierin e Liverpoolit, Alisson Becker, por ‘Bianconerët’ ndihen të bindur se mund t’i përmbushin kërkesat e pagës së brazilianit dhe shpresojnë që Luciano Spalletti të jetë një faktor vendimtar për ta bindur atë.
Inter pritet të ndahet me portierin 37-vjeçar Yann Sommer kur kontrata e tij përfundojë në fund të sezonit, ndërsa Juventus nuk është i bindur nga performancat e Michele Di Gregorio, i cili ka humbur statusin e tij si numri 1 në javët e fundit.
Jo çuditërisht, një listë e ngjashme e objektivave potencialë ka dalë për të dyja klubet. Guglielmo Vicario është një opsion për të dyja skuadrat, po ashtu edhe Alisson i Liverpoolit. Raportime të së enjtes përmendin se edhe Emiliano Martinez i Aston Villa mund të jetë një mundësi për ‘Bianconerët’.
Megjithatë, raportime të Gazzetta dello Sport të së premtes thonë se Alisson konsiderohet opsioni më “i besueshëm” për Juventusin.
Braziliani është ende nën kontratë me Liverpool deri në fund të sezonit 2026-27, por Juventus shpreson se klubi anglez mund të miratojë një shitje, pasi Alisson do të hyjë në vitin e fundit të kontratës së tij gjatë verës.
Juventus nuk shqetësohet nga kërkesat e pagës së Alissonit. Sipas raportimeve të Gazzetta dello Sport, ai aktualisht fiton një pagë neto prej rreth 6 milionë eurosh në sezon te Liverpool, një shifër që nuk do të tejkalojë strukturën aktuale të pagave te Juventusi.
Gjithashtu ekziston edhe faktori Spalletti për Alissonin, i cili ka punuar më parë nën trajnerin aktual të ‘Bianconerëve’ te Roma./Telegrafi/