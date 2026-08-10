Ronald Araujo ka kaluar te Liverpooli në formë huazimi për një sezon, me klubin anglez që ka opsionin ta blejë përfundimisht për 55 milionë euro.

Përveçse do të mbulojë pagën e tij, Liverpooli i ka ofruar uruguaianit mundësinë për një fillim të ri në karrierë.

Mbrojtësi 1.93 metra i gjatë u vlerësua për forcën fizike, shpejtësinë dhe aftësinë për të luajtur si qendërmbrojtës dhe mbrojtës i djathtë.

Ai vjen në një moment kur Liverpooli ka probleme me dëmtimet në repartin defensiv dhe i mungon eksperienca pas largimit të Ibrahima Konates.

Araujo iu bashkua Barcelonës në vitin 2018 dhe zhvilloi mbi 200 ndeshje për klubin, ndërsa sezonin e kaluar e mbylli edhe si kapiten. Megjithatë, vitet e fundit nuk kanë qenë të lehta për të.

Kartoni i kuq ndaj PSG-së në vitin 2024, gabimet në gjysmëfinalen ndaj Interit në 2025 dhe përjashtimi ndaj Chelseat sezonin e kaluar bënë që uruguaiani të përballej me kritika të shumta.

Pas ndeshjes ndaj Chelseat, Araujo mori edhe një leje të përkohshme nga klubi për t'u fokusuar në mirëqenien e tij dhe u rikthye një muaj më vonë.

Trajneri Hansi Flick pranoi se stili i lojës së Barcelonës është “paksa ndryshe” për Araujon, pavarësisht se e cilësoi atë si një lojtar të jashtëzakonshëm.

Zyrtare: Liverpooli arrin marrëveshjen, Araujo kalon në huazim nga Barcelona

Për Barcelonën, largimi sjell edhe lehtësim financiar, pasi Liverpooli do të mbulojë pagën e plotë të mbrojtësit gjatë sezonit.

Ndërsa për Araujon, aventura në Anfield është një mundësi për të rifituar vetëbesimin dhe për të dëshmuar sërish vlerat që e bënë një prej mbrojtësve më të rëndësishëm të Barcelonës. /Telegrafi/

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