Princi William i zhgënjyer nga humbja e Anglisë në Kupën e Botës: Jam i shkatërruar, dhatë gjithçka nga vetja
Princi William ka shprehur zhgënjim pasi Anglia nuk arriti të kualifikohej për në finalen e Kupës së Botës.
William është gjithashtu një mbështetës i Shoqatës Angleze të Futbollit dhe një tifoz i pasionuar, dhe ai vlerësoi shpirtin luftarak dhe besimin e ekipit, duke deklaruar se ishte krenar për ekipin pavarësisht humbjes së tyre ndaj Argjentinës në gjysmëfinalet e Kupës së Botës.
Pasi Anglia humbi, ai postoi në rrjetet sociale "X".
"Jam i shkatërruar. Angli, ti dha gjithçka nga vetja dhe ne të gjithë jemi krenarë për ty. Faleminderit të gjithëve brenda dhe jashtë fushës për një turne të jashtëzakonshëm. Lufta dhe besimi që ke treguar na ka frymëzuar. Ky është ekipi më i plotë i Anglisë në një turne të vetëm, mbaje kokën lart", tha ai.
Argjentina do të takohet me Spanjën në finalen e së dielës, ndërsa Anglia do të përballet me Francën të shtunën për vendin e tretë. Princi William më parë kishte treguar se kishte ndërmend të udhëtonte për në Shtetet e Bashkuara në rast se Anglia arrinte në finale, e cila po luhet në stadiumin MetLife në East Rutherford, New Jersey.
Edhe pse është një tifoz besnik i Aston Villas, Princi William ka theksuar se nuk e ka trashëguar këtë pasion nga babai i tij, Mbreti Charles, i cili tha se nuk e duronte dot futbollin.
"Familja ime nuk ka një histori të gjatë me futbollin. Disa prej nesh mbështesin një klub. Dashuria ime për futbollin erdhi nga miqtë që më çuan në ndeshjen time të parë dhe kur u rrita në shkollë. Thjesht nuk mund të shmangësh të flasësh për futbollin, ai është kudo. Disa nga shokët e mi të shkollës më çuan në ndeshjen time të parë", tha ai. /Telegrafi/