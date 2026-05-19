Princi William dhe Kate Middleton paguajnë një shumë marramendëse për të marrë me qira një rezidencë të re në Windsor: Ata nënshkruan një kontratë 20-vjeçare
Princi William dhe Kate Middleton paguajnë 411,435 dollarë (354,437 euro) në vit për të marrë me qira Forest Lodge në Windsor, ku u zhvendosën me fëmijët e tyre në tetor, pasi nënshkruan një kontratë 20-vjeçare.
Dokumentet e paraqitura më 14 maj, të cituara nga The Times, rendisin Princin dhe Princeshën e Uellsit si qiramarrës të shtëpisë së tyre të re familjare. Është një vilë gjeorgjiane me tetë dhoma gjumi në pronën Windsor, dhe kontrata mbulon shtëpinë kryesore dhe dy shtëpi të tjera të përdorura nga stafi.
Sipas të njëjtit raport, qiramarrësi i mëparshëm ishte Alexander Fitzgibbons, kryetar i kompanisë së menaxhimit të eventeve Fait Accompli, të cilën William dhe Kate, si dhe Princi Harry dhe Meghan Markle, e punësuan për dasmat e tyre.
Ai thuhet se pagoi 289,316 dollarë (249,216 euro) në vit për të njëjtën pronë, rreth 120,000 dollarë (103,376 euro) më pak se sa po shpenzojnë tani mbreti dhe mbretëresha e ardhshme.
Gazeta Times pohon se rritja e çmimeve të qirasë lidhet me ndryshimet në tregun e pasurive të paluajtshme. Ata nënshkruan një kontratë qiraje 20-vjeçare në korrik 2025 dhe, pasi u zhvendosën, ata gjithashtu morën masa të rëndësishme sigurie, duke përfshirë mbjelljen e pemëve dhe gardheve të reja dhe ngritjen e gardheve për të mbrojtur pronën nga sytë e publikut. /Telegrafi/