Sharon Stone humbet durimin në Kanë: Ulni telefonat e mallkuar
Diva e Hollivudit, Sharon Stone, mbajti një fjalim emocional dhe të mprehtë gjatë mbrëmjes gala të Festivalit të Filmit në Kanë, ku paralajmëroi për mungesën në rritje të lidhjes njerëzore dhe empatisë në shoqëri.
Ajo u shfaq në një aktivitet të organizuar nga Better World Fund, një organizatë e njohur për mbështetjen e kinemasë dhe arteve në shërbim të njerëzimit.
Stone e filloi fjalimin e saj duke falënderuar të pranishmit dhe duke kujtuar rëndësinë e punës humanitare.
"Faleminderit shumë që erdhët në këtë ngjarje të mrekullueshme që e lançuam tre vjet më parë. Nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme për ne ta bëjmë këtë, të mbrojmë gratë dhe fëmijët në shkallë globale", tha aktorja.
Megjithatë, atmosfera ndryshoi shpejt. E bezdisur dukshëm nga sjellja e një pjese të publikut, të cilët përdornin telefona dhe flisnin me njëri-tjetrin gjatë fjalimit të saj, aktorja në një moment humbi durimin dhe u bëri thirrje të pranishmëve të tregonin më shumë respekt dhe mirësjellje themelore njerëzore.
"Dua që t'i drejtohesh personit pranë teje, personit që nuk e njeh. Dua që ta shikosh në fytyrë. Bëje. Lëri telefonat e tu të mallkuar. E them me bindje, lëri telefonat e tu të mallkuar. Lëri. Dua që t'u thuash se të vjen keq dhe e thua me bindje, për gjënë që i lëndoi, për gjënë që i frikësoi. Dua që ta përqafosh atë person. Dua që t'i drejtohesh personit pranë teje dhe t'i thuash se të intereson", tha ajo.
Sipas regjistrimeve që qarkullojnë në rrjetet sociale, Stone theksoi se si njerëzit në ditët e sotme dëgjojnë gjithnjë e më pak njëri-tjetrin dhe se si shoqëria është bërë shumë e fokusuar në ekrane dhe komunikim sipërfaqësor.
Pavarësisht momentit të tensionuar, Sharon Stone e përfundoi fjalimin e saj me duartrokitje nga një pjesë e audiencës, dhe mesazhi i saj për rëndësinë e empatisë dhe lidhjes midis njerëzve u bë shpejt një nga temat e mbrëmjes në Kanë. /Telegrafi/