Princi Harry për humbjen e nënës së tij, Dianës: Zia nuk zhduket sepse e injorojmë, mund të të thyejë
Meghan Markle dhe Princi Harry e përfunduan ditën e tretë të udhëtimit të tyre në Australi me një aktivitet privat bamirësie, ku Harry mbajti një fjalim kryesor dhe bëri komente emocionale rreth shëndetit të tij mendor dhe përvojës me pikëllimin.
Ata morën pjesë gjithashtu në Samitin InterEdge në Parkun e Melburnit. Më parë ishte njoftuar se Princi Harry do të ishte folësi kryesor në samit mbi temën e shëndetit mendor.
"Gjatë gjithë jetës sime jam ndjerë i humbur, i tradhtuar dhe plotësisht i pafuqishëm. Kaq shumë gjëra në botë tani po na bëjnë të shqetësuar, të stresuar, të pafuqishëm, të pafuqishëm dhe plotësisht të mbingarkuar. Kur më ftuan të flisja në këtë samit, nuk isha i sigurt nëse pritej të flisja si dikush që kishte problemet e veta. Më goditi diçka mjaft e thjeshtë, dhe ky është fakti se, ndërsa përvojat e mia mund të jenë të pazakonta, ndjenjat që vijnë me to nuk janë", tha Harry ndërsa iu drejtua samitit.
Harry komentoi gjithashtu përvojën e tij me pikëllimin pas humbjes së nënës së tij, Princeshës Diana, e cila vdiq në një aksident me makinë në Paris në vitin 1997.
"Sipas përvojës sime, humbja është çorientuese në çdo moshë. Zija nuk zhduket sepse e injorojmë. Përjetimi i saj si fëmijë nën mbikëqyrje të vazhdueshme mund të ketë sfidat e veta. Pa qëllim, mund të të shtypë. Kishte shumë raste kur ndihesha i mbingarkuar. Kishte raste kur ndihesha i humbur, i tradhtuar ose plotësisht i pafuqishëm. Kishte raste kur presioni nga jashtë dhe nga brenda ndihej i vazhdueshëm. Kishte gjithashtu raste kur, pavarësisht gjithçkaje që po ndodhte, unë prapë duhej të paraqitesha duke u shtirur se gjithçka ishte në rregull në mënyrë që të mos zhgënjeja askënd. Isha i mpirë ndaj saj për vite me radhë dhe ndoshta ishte më e lehtë atëherë, por nuk kisha mjetet për t'u përballur me të", tha ai.
Përveç kësaj, ai foli hapur se si koha e tij në ushtri e ndihmoi të ndërtonte qëndrueshmërinë e tij, duke deklaruar se përvoja e tij, e cila përfshinte dy dislokime në Afganistan, e mësoi atë se qëndrueshmëria nuk ka të bëjë me shtypjen e problemeve, por me ndërtimin e kapacitetit për t'u përballur me ato që lindin. Harry tha se pasi nëna e tij ndërroi jetë, ai u ndje i izoluar nga fati i tij ndërsa luftonte me humbjen.
"Mendova, 'Nuk e dua punën time, nuk e dua rolin mbretëror, kudo që të çonte, nuk më pëlqente. E vrau nënën time dhe unë isha kundër saj'. Përfundimisht e kuptova se, nëse dikush tjetër do të ishte në këtë pozicion, do ta shfrytëzonte sa më shumë këtë platformë, aftësinë dhe burimet që vijnë me të për të bërë një ndryshim në botë. Mendova për atë që nëna ime do të donte që unë të bëja dhe kjo ndryshoi vërtet perspektivën time", tha ai.
Harry tha se të qenit bashkëshort dhe baba e ka përqendruar perspektivën e tij dhe e ka ndihmuar të gjejë qëllimin e tij të vërtetë.
"Kur një prind është i mbingarkuar, fëmijët e ndiejnë atë. Kur dikush ka mbështetje, familjet e ndiejnë atë. Për mua, një nga ndryshimet më të mëdha erdhi kur kuptova se kërkimi i ndihmës nuk është dobësi. Në një mënyrë të madhe, është një formë force", tha ai. /Telegrafi/