Demi Moore bëri akuza të rënda kundër ish-partnerit të vajzës së saj: Ajo pretendon se ai ishte agresiv
Në dokumentet e gjykatës, Demi Moore përshkroi në detaje sjelljen e dyshuar agresive dhe problematike të ish-partnerit të vajzës së saj Rumer Willis, Derek Richard Thomas, me të cilin Rumer ka një vajzë, Louetta.
Sipas deklaratës së Moore të paraqitur në gjykatë në janar, ajo përshkroi një sërë situatash në të cilat, sipas pretendimeve të saj, Thomas u përpoq të kontrollonte mjedisin e Rumerës dhe të merrte vendime për të, veçanërisht në periudhën pas lindjes së fëmijës.
Një nga shembujt që ajo përmendi i referohet një lindjeje në shtëpi, gjatë së cilës, siç pretendon ajo, Thomas hyri në vaskën e lindjes pa iu kërkuar në një mënyrë agresive dhe të papritur.
"Rumer më pas i kërkoi të largohej menjëherë, gjë që ai e bëri. Pas kësaj, ai u zemërua dukshëm dhe u soll si i ofenduar, duke u përqendruar te vetja, në vend të fëmijës dhe të gjithë procesit", deklaron Moore në dokumente.
Moore deklaroi gjithashtu se të nesërmen, Thomas dyshohet se tregoi pakënaqësi me praninë e familjes në shtëpi dhe se Rumer dyshohet se u bëri presion anëtarëve të familjes së saj që të mos ishin të pranishëm si mbështetje.
Dokumentet gjithashtu pretendojnë se Thomas këmbënguli për gjëra të caktuara në lidhje me të porsalindurin dhe se, sipas Moore, ai tregoi mungesë respekti, kujdesi dhe empatie.
Moore deklaroi gjithashtu se, sipas saj, Rumer mori përsipër kujdesin e plotë financiar dhe fizik për fëmijën, ndërsa Thomas, siç pretendon ajo, kishte pjesëmarrje të kufizuar në detyrat prindërore.
Megjithatë, avokati i Derekut, Richard Thomas, i hodhi poshtë akuzat, duke deklaruar se ato janë të rreme dhe të pabaza dhe se klienti i tij do ta paraqesë çështjen e tij në gjykatë.
Në përgjigje thuhet gjithashtu se Thomas është një baba i përkushtuar dhe i aftë që dëshiron të përfshihet në mënyrë aktive në jetën e vajzës së tij, dhe se akuzat kundër tij janë "të ekzagjeruara dhe pa bazë faktike".
Në dokumentet e reja të gjykatës, Rumer Willis pretendoi gjithashtu se kishte pasur abuzim emocional afatgjatë gjatë marrëdhënies së tyre, i cili, sipas saj, vazhdoi edhe pas lindjes së fëmijës. /Telegrafi/